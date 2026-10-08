Blackview MP300 - Mini PC z 8-rdzeniowym procesorem Intel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Blackview wprowadza na rynek MP300. Niewielki Mini PC w obudowie mieszczącej się na dłoni łączy 8-rdzeniowy procesor Intel Core 5 210H, 16 GB pamięci, dysk SSD 512 GB oraz obsługę nawet trzech monitorów 4K. To propozycja dla osób, które chcą pełnoprawnego komputera do pracy i multimediów bez wielkiej, hałaśliwej obudowy. MP300 celuje w użytkowników, którym zależy na wydajności i oszczędności miejsca jednocześnie - domowe biuro, stanowisko do pracy biurowej i kreatywnej czy ciche centrum multimediów. Mimo wymiarów zaledwie 116.6 x 107 x 35.6 mm i wagi około 243 g urządzenie oferuje podzespoły, których próżno szukać w typowych miniaturowych komputerach.







Wydajność desktopa w formacie mini

Sercem MP300 jest procesor Intel Core 5 210H, oferujący 8 rdzeni i 12 wątków oraz taktowanie do 4.8 GHz przy 12 MB pamięci cache. Wspiera go 16 GB pamięci LPDDR4X i dysk SSD 512 GB, a za grafikę odpowiada układ Intel Graphics. Taka konfiguracja swobodnie radzi sobie z pracą na wielu aplikacjach naraz, obsługą arkuszy i dokumentów, przeglądaniem oraz lżejszą obróbką wideo. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Pro, z modułem TPM 2.0 zapewniającym sprzętowe zabezpieczenia.



Trzy ekrany 4K i komplet złączy

MP300 pozwala stworzyć rozbudowane, wieloekranowe stanowisko: obsługuje jednocześnie do trzech wyświetlaczy dzięki dwóm portom HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz) oraz pełnofunkcyjnemu złączu USB-C z DisplayPort. Do tego dochodzą cztery porty USB 3.2 Type-A rozmieszczone z przodu i z tyłu, złącze słuchawkowe 3.5 mm oraz szybka, przewodowa sieć LAN 2.5 Gb/s. Łączność bezprzewodową zapewniają Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, co przekłada się na stabilne i szybkie połączenie z internetem.



Metalowa obudowa, cicha praca

Komputer zamknięto w solidnej, metalowej obudowie w kolorze czarnym, z systemem chłodzenia opartym na miedzianej rurce cieplnej i wentylatorze. Dzięki temu nawet pod obciążeniem pracuje cicho - poziom hałasu nie przekracza 42 dB z odległości 30 cm. Niewielkie rozmiary pozwalają ustawić MP300 na biurku, przy telewizorze lub przymocować za monitorem, a dyskretna dioda statusu sygnalizuje m.in. tryb pracy, uśpienia i aktywność sieci.



Blackview MP300 w wersji z 16 GB pamięci i dyskiem 512 GB jest już dostępny na rynku w popularnych sieciach elektromarketów. Cena urządzenia została ustalona w Polsce na 2599 PLN.























źródło: Info Prasowe - Blackview