Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Blackview wprowadza na polski rynek PlayPop 8 - rodzinną konsolę do gier ruchowych, która zamiast pada wykorzystuje kamerę AI śledzącą ruchy całego ciała. Wystarczy podłączyć ją do telewizora, monitora lub projektora, stanąć przed ekranem i zacząć skakać, machać rękami albo tańczyć. Grać może jednocześnie do czterech osób. PlayPop 8 to odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy szukają rozrywki łączącej ekran z ruchem i wspólnym spędzaniem czasu. Urządzenie zdobyło nagrodę NETZWELT Innovation Award podczas targów IFA 2026 w Berlinie. Nie wymaga kontrolerów, opasek ani skomplikowanej konfiguracji, dzięki czemu w grę mogą wejść zarówno dzieci, jak i dziadkowie, którzy nigdy nie trzymali w dłoniach pada.







Ciało zamiast kontrolera

Sercem konsoli jest szerokokątna kamera AI, która rozpoznaje 17 punktów szkieletu i w czasie rzeczywistym przenosi ruchy gracza do gry. Skok, unik, zamach czy krok taneczny zamieniają się w polecenia, a proste gesty dłoni pozwalają wybrać tryb gry, kontynuować rozgrywkę lub z niej wyjść - bez sięgania po pilota. System śledzi jednocześnie kilku graczy, więc możliwa jest rywalizacja lub zabawa zespołowa.



Gry dla całej rodziny

Biblioteka obejmuje sześć kategorii: gry imprezowe, przygodowe i akcji, rekreacyjne, logiczne, sportowe i fitness oraz muzyczne i taneczne. Na start w zestawie jest pięć bezpłatnych gier, m.in. Whack-a-Mole czy Fruit Ninja. Dostęp do pełnej biblioteki tytułów premium, takich jak Bowling Strike, Happy Parkour czy Crazy Racing, daje subskrypcja PlayPop GamePass. Nowe gry pojawiają się co kwartał, a do tego dochodzą wydarzenia sezonowe i wyzwania.



Prywatność pod kontrolą

Kamera w domu to dla wielu rodziców powód do obaw, dlatego PlayPop 8 ma fizyczną, przesuwną osłonę obiektywu, którą można zasunąć po zakończeniu zabawy. Dane o ruchu są analizowane lokalnie na urządzeniu i nie trafiają do chmury, a konsola nie zapisuje wizerunku twarzy. W grach nie ma reklam ani treści nieodpowiednich dla dzieci.



Gotowa do gry w kilka minut

Konsolę ustawia się tuż pod telewizorem i podłącza dołączonym przewodem HDMI oraz przewodem zasilającym. Zasilacz nie znajduje się w zestawie. Po połączeniu z Wi-Fi wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Do gry potrzeba ok. 2 m wolnej przestrzeni przed ekranem. Producent zaleca włączenie w telewizorze trybu gry, który zmniejsza opóźnienia, oraz przerwę co 30 minut. PlayPop 8 działa także z projektorem, więc może zamienić ścianę w salonie w dużą arenę na urodziny czy rodzinne spotkanie.



Specyfikacja

PlayPop 8 ma formę sześcianu o boku 7,6 cm w żółto-białej obudowie. Napędza go ośmiordzeniowy procesor Rockchip RK3576 (4 x Cortex-A72 2.2 GHz i 4 x Cortex-A53 2.0 GHz) z układem graficznym Mali-G52 MC3, 8 GB pamięci typu LPDDR4X i 128 GB pamięci UFS 2.2. Za śledzenie ruchu odpowiada kamera 12 Mpx z matrycą Sony IMX577. Konsola działa na Androidzie 14, łączy się przez Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0, ma wbudowany głośnik 2 W, a aktualizacje oprogramowania pobiera przez sieć. Zasilana jest przez USB-C z zasilacza minimum 15 W.



Cena i dostępność

Blackview PlayPop 8 jest dostępny w sklepach x-kom, Eltrox i Media Expert. Sugerowana cena detaliczna wynosi 999 PLN. Dystrybutorem urządzenia w Polsce jest CK Mediator.















źródło: Info Prasowe - Blackview