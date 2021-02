Blizzard Entertainment wskrzesi w 2021 Diablo II na PC i konsolach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Diablo II, jedna z najlepszych gier pecetowych w historii, powraca... A Piekło jeszcze nigdy nie wyglądało tak dobrze. Firma Blizzard Entertainment zapowiedziała dzisiaj Diablo II: Resurrected, dopracowaną w szczegółach, zremasterowaną wersję Diablo II i dodatku Lord of Destruction – dwóch legendarnych już dzieł wchodzących w skład serii definiującej gatunek fabularnych gier akcji. Diablo II zostało okrzyknięte przez magazyn Time „prawdopodobnie najlepszą grą fabularną wszech czasów, najlepszym »dungeon-crawlerem« wszech czasów i najlepszą grą na PC wszech czasów”.







Diablo II: Resurrected powita z powrotem weteranów serii i zaprosi nowe pokolenie graczy do rozkoszowania się pełną mroku i grzechu opowieścią, zdobywania ekscytujących łupów i emocjonującej, tętniącej akcją rozgrywki w unowocześnionej oprawie graficznej wykorzystującej możliwości współczesnych platform.



Diablo II: Resurrected przenosi opartego na grafice 2D klasyka gatunku do współczesności dzięki pełnemu renderingowi 3D, dynamicznemu oświetleniu, odnowionym animacjom i efektom zaklęć – a to wszystko w oszałamiającej rozdzielczości 4K. Nagrano także od nowa, ujęcie po ujęciu, każdą spośród 27 minut przerywników opowiadających o losach tajemniczego Mrocznego Wędrowca. Koszmarne dźwięki Sanktuarium i jego zapadająca w pamięć ścieżka dźwiękowa również zostały zremasterowane, aby zapewnić obsługę dźwięku przestrzennego Dolby 7.1. Nowa jakość oprawy audiowizualnej pozwoli Diablo II: Resurrected jeszcze lepiej zaprezentować głębię i mistrzowski projekt rozgrywki, która do dzisiaj cieszy graczy na całym świecie.



Gracze, którzy wolą bardziej nostalgiczne doznania, będą mogli w każdej chwili za pomocą jednego przycisku przełączać się pomiędzy klasyczną i nowoczesną grafiką. Diablo II: Resurrected wygląda wprawdzie jak zupełnie nowa gra, ale charakterystyczne dla Diablo II elementy, jak rozgrywka i systemy, pozostały nienaruszone. Dodatkowo wprowadzono kilka bardzo pożądanych usprawnień, takich jak np. wspólna skrytka.



Diablo II: Resurrected oferuje graczom do wyboru 7 klas postaci oferujących bogactwo opcji modyfikacji: amazonkę, barbarzyńcę, czarodziejkę, nekromantę i paladyna z gry podstawowej oraz druida i zabójczynię z dołączonego dodatku Lord of Destruction. Gracze będą mogli dostosować każdą postać do swoich potrzeb poprzez wybór umiejętności i talentów, tworzenie przedmiotów, osadzanie ulepszeń w gniazdach, zbieranie kompletnych zestawów ekwipunku, zdobywanie unikalnej broni i pancerzy, tworzenie kombinacji słów runicznych i wiele innych elementów rozgrywki.



Diablo II: Resurrected to kompletny pakiet, zapewniający niekończące się przygody. Przenosi on graczy do śmiertelnie niebezpiecznego świata Sanktuarium, w którym zmierzą się z Diablo, Panem Grozy i siłami piekieł na przestrzeni wszystkich czterech porywających aktów klasycznej kampanii Diablo II. Grający poznają ukochanego mentora i uczonego, Deckarda Caina, staną do walki u boku Archanioła Tyraela i spotkają inne, słynne postacie, które na stałe wpisały się w historię gier. W tej edycji zawarta jest również cała zawartość dodatku Lord of Destruction, pozwalającego kontynuować podróż w Akcie V, w którym gracze stawią czoła niebezpieczeństwom Góry Arreat, by na końcu zmierzyć się z Baalem, tytułowym Panem Zniszczenia.



Stworzona przez Blizzard Entertainment i wewnętrzne studio Vicarious Visions gra Diablo II: Resurrected trafi w tym roku na komputery z systemami Windows PC oraz konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Dzięki progresji międzyplatformowej gracze będą mogli korzystać ze swoich postaci i wszystkich ich przedmiotów niezależnie od platformy, na której zdecydują się kontynuować rozgrywkę.



Odważne dusze mogą uzyskać więcej informacji, jak również zgłosić chęć udziału w nadchodzących technicznych alfa-testach na PC, pod adresem www.diablo2.com.



































Źródło: Info Prasowe / Blizzard