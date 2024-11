Brother DCP-B7600D wzmocni serię Toner Benefit

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Brother dodała do swojej oferty kompaktowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne z serii Toner Benefit – DCP-B7600D. Nowy produkt w asortymencie Brother umożliwia ekonomiczny monochromatyczny druk. To urządzenie 3 w 1 posiada w zestawie toner o wydajności do 2000 stron, co umożliwia utrzymanie kosztów drukowania na niskim poziomie. Model DCP-B7600D pozwala na wydruk do 34 stron na minutę oraz automatyczny druk dwustronny (16 str/min). Nowe rozwiązanie z serii Toner Benefit komunikuje się z komputerem za pomocą kabla USB. Brother DCP-B7600D posiada panel sterowania z 2-wierszowym ekranem LCD oraz 256 MB pamięci wewnętrznej. To urządzenie wielofunkcyjne wyróżnia się dużą pojemnością podajnika papieru (250 arkuszy) oraz tacy wyjściowej. Model został wyposażony w funkcje kopiowania w czerni i bieli oraz skanowania w kolorze i mono.







Najnowsze urządzenie z serii Toner Benefit posiada funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym. Dodatkowo w rozwiązaniu zastosowano trójwarstwowe zabezpieczenie na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu, co pozwala zachować integralność danych na każdym etapie procesu druku.



Model DCP-B7600D z serii Toner Benefit jest objęty 3-letnią gwarancją.











źródło: Info Prasowe - Brother