Nowe monitory Philips z serii 5000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips, ogłosił wprowadzenie na rynek nowych wyświetlaczy biurowych z serii 5000. Modele 24B2G5200, 27B2G5200 i 27B2G5500 wyróżniają się podejściem do kwestii związanych z oszczędnością energii oraz poziomem komfortu użytkownika. Sprzęty pojawią się w sprzedaży w listopadzie. PowerSensor pozwoli oszczędzić do 80% energii elektrycznej

Philips 24B2G5200, 27B2G5200 i 27B2G5500 zostały wyposażone w czujniki LightSensor oraz PowerSensor. Pierwszy z nich analizuje warunki oświetlenia panujące w pomieszczeniu i dostosowuje do nich jasność ekranu w celu zapewnienia komfortu oczom użytkowników. Zadaniem drugiego jest natomiast wykrywanie obecności osób przed urządzeniem.







Jeżeli PowerSensor nie wykryje nikogo przed monitorem, maksymalnie redukuje jasność wyświetlacza, która jest zwiększana wraz z ponownym wykryciem obecności przed ekranem. Technologia ta nie tylko może pozytywnie wpłynąć na cykl życia urządzenia, znacznie przedłużając żywotność sprzętu, ale i pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej – nawet do 80% dla modeli 24B2G5200 i 27B2G5200 oraz do 70% w przypadku 27B2G5500. Ponadto urządzenia dostarczane są w opakowaniu z certyfikatem FSC, wykonanym w całości z materiałów, które można poddać recyklingowi.



Monitory z certyfikatem TUV Rheinland EyeSafe

Nowe wyświetlacze Philips z serii 5000 do zastosowań biurowych otrzymały certyfikat TUV Rheinland EyeSafe RPF40, który zapewnia o zredukowanej emisji światła niebieskiego bez szkody dla wyświetlanych kolorów, tym samym zwiększając komfort użytkowników. Dodatkowo obecność technologii Flicker-Free, dzięki której ograniczony jest efekt migotania ekranu, pozytywnie wpływa na doświadczenie korzystania z urządzenia. Wykorzystanie matrycy IPS sprawia natomiast, że wyświetlana treść jest wyraźnie widoczna dla użytkownika nawet pod kątem do 178 stopni. Ponadto dzięki możliwości regulacji wysokości, pochylenia oraz obrotu panelu, każda osoba korzystająca z tych monitorów może dostosować pozycję urządzenia do swoich potrzeb. Sprzęty wyposażono również w rozkładany uchwyt na słuchawki, który może ułatwić zachowanie porządku przy stanowisku pracy.



Wysoka wartość odświeżania ekranu dla płynnej pracy

Philips 24B2G5200, 27B2G5200 oraz 27B2G5500 oferują matrycę z odświeżaniem na poziomie 100 Hz. Oznacza to, że sprzęty odświeżają obraz do 100 razy na sekundę, dzięki czemu użytkownicy mogą doświadczyć płynnych przejść między wyświetlanymi treściami. Jest to wartość wyższa niż powszechnie przyjęty standard dla monitorów biurowych, zakładający odświeżanie ekranu na poziomie 60 Hz.



Cena i dostępność

Urządzenia będą dostępne w listopadzie, w sugerowanych cenach producenta;

• 24B2G5200 – 946 PLN

• 27B2G5200 – 946 PLN

• 27B2G5500 – 1205 PLN





























źródło: Info Prasowe - MIP