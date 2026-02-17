Brother MAXIDRIVE - nowa generacja atramentowego druku A3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Szybkie, elastyczne i z bogatym zestawem funkcji – oto nowe urządzenia wielofunkcyjne marki Brother, które zadowolą nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Żywe kolory, wyraźny i ostry tekst oraz niezrównana prędkość, wszystko dzięki rewolucyjnemu, opatentowanemu przez firmę, chipowi drukującemu MAXIDRIVE. Mniejszy z dwóch nowych modeli świetnie odnajdzie się w pracowniach graficznych czy domowych biurach. MFC-J3660DW to niezawodne urządzenie atramentowe, które łączy w sobie potencjał drukarki, faksu, skanera i kopiarki, pozwalające na obsługę dokumentów do rozmiaru A3. Zastosowana w nim technologia – chip oraz głowica – MAXIDRIVE cechuje się wysoką mocą wyrzutu atramentu, co pozwala na szybsze drukowanie i bardziej precyzyjne dostarczanie barwnika.







MFC-J3660DW zapewnia prędkość druku do 31 obrazów na minutę, przy zachowaniu najwyższej jakości wydruków dzięki atramentom pigmentowym klasy premium. Wygodę użytkowania podnosi szeroki wachlarz opcji łączności, w tym za pośrednictwem Gigabit Ethernet, Wifi 5 GHz i USB. Urządzenie wyposażono również w dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej 2,7”, podajnik papieru na 250 arkuszy, tacę odbiorczą, mieszczącą 100 wydruków oraz dodatkowy automatyczny podajnik dokumentów (AFD) o pojemności 50 arkuszy.



MFC-J3960DW – większy brat, król elastyczności

Jeśli urządzenie ma służyć szerszej gamie zastosowań, w domyśle pracując z materiałem o różnym typie i gramaturze, MFC-J3960DW stanowi naturalny wybór. Wyposażony w funkcje swojego mniejszego odpowiednika, sprzęt zapewnia elastyczność w zakresie obsługi papieru, oferując 2 podajniki o pojemności 250 arkuszy każdy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy oraz dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (AFD). O wygodę użytkownika zadba natomiast większy, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 3.5”.



Mobilność i bezpieczeństwo

Nową linię modeli cechuje kompleksowa fuzja funkcji mobilnych oraz dbałości o bezpieczeństwo danych – bez kompromisów. Dlatego oba urządzenia oferują możliwość konfiguracji, druku i skanowania za pośrednictwem aplikacji Brother Mobile Connect. Ponadto, przy użyciu aplikacji użytkownik będzie w stanie kontrolować poziom atramentu, przejrzeć historię zeskanowanych dokumentów czy dokonać personalizacji najczęściej używanych funkcji. O jego spokój ducha oraz integralność danych dbają natomiast potrójne warstwy zabezpieczeń na poziomie urządzenia, sieci i dokumentów. Podążając za najnowszymi normami branżowymi, firma Brother wkomponowała systemy ochronne już na etapie projektowania urządzeń, stawiając bezpieczeństwo użytkownika na pierwszym miejscu.



Oba modele cechuje duża prędkość i doskonała jakość druku, wytrzymałość oraz związana z formatem A3 elastyczność. Choć posiadają identyczne parametry, ich pojemność i rozmiar definiują przeznaczenie. MFC-J3960DW to prawdziwy tytan pracy, któremu nie straszny żaden wolumen grafik czy dokumentów. Świetnie sprawdzi się w biurach projektowych, pracowniach graficznych czy przy produkcji materiałów reklamowych, gdzie w stałym użyciu jest papier różnej maści. MFC-J3660DW to z kolei mniejsza alternatywa, która doskonale wpasuje się w przestrzeń domu czy niewielkiego biura, oferując pełnię wydajności przy nieco bardziej kompaktowym gabarycie.











źródło: Info Prasowe - Brother