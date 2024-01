Brother wprowadza nowe drukarki dedykowane SOHO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Brother zaprezentowała cztery produkty drukujące w technologii LED. Drukarka HL-L3220CW oraz urządzenia wielofunkcyjne DCP-L3560CDW, DCP-L3520CDW i MFC-L3740CDW pozwalają na szybki i intuicyjny wysokojakościowy druk w kolorze. Wyróżniają się elastycznymi opcjami łączności oraz cichą pracą, dzięki czemu sprawdzą się w małych biurach oraz jako wyposażenie pracowników zdalnych. Kompaktowa kolorowa drukarka HL-L3220CW umożliwia wydruk do 18 stron na minutę. Model posiada 256 MB pamięci wewnętrznej, pojemny podajnik papieru i tacę odbiorczą na 150 arkuszy oraz możliwość połączenia za pomocą WiFi 5GHz i USB. HL-L3220CW wyróżnia się jednowierszowym panelem sterowania LCD, dzięki któremu urządzenie jest proste w obsłudze.







na minutę, a przy wydrukach dwustronnych 7 str./min. Modele zostały wyposażone w łączność za pomocą WiFi 5GHz i USB (w przypadku MFC-L3740CDW również w Gigabit Ethernet), 512 MB pamięci wewnętrznej oraz podajnik papieru na 250 arkuszy. Brother DCP-L3560CDW zapewnia prędkość druku do 26 str./min, a przy wydrukach dwustronnych 10 str./min. Urządzenie umożliwia skanowanie do 27 obrazów na minutę. Ten model został wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm oraz łączność za pomocą Gigabit Ethernet, WiFi 5Ghz i USB. Wszystkie urządzenia umożliwiają intuicyjne drukowanie w wysokiej jakości, skanowanie oraz kopiowanie. Model MFC-L3740CDW został dodatkowo wyposażony w faks.



Nowowprowadzone urządzenia Brother posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami w celu zapewnienia mocnej ochrony przetwarzanym danym. W modelach HL-L3220CW, DCP-L3560CDW, DCP-L3520CDW oraz MFC-L3740CDW zastosowano trójwarstwowe zabezpieczenie na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu. Dzięki temu użytkownik zyskuje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancje, że integralność danych jest zachowana na każdym etapie.



Powyższe modele wprowadzone do portfolio Brother są objęte 3-letnią gwarancją.





















Źródło: Info Prasowe - Brother