CD PROJEKT RED i OPERA GX przedstawiają Mod Cyberpunk 2077

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Opera GX zyskuje klimat rodem z Night City - wszystko za sprawą oficjalnego Moda Cyberpunk 2077, stworzonego we współpracy z CD PROJEKT RED. Opera GX umożliwia idealne dostosowanie przeglądarki do potrzeb użytkownika: od zużycia zasobów komputera, poprzez ustawienie limitu procesora, pamięci RAM, skończywszy na przepustowości sieci, co zapewnia lepsze wrażenia z przeglądania. Bezpieczeństwo zapewniają wbudowane funkcje blokowania reklam oraz VPN. Dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Opery GX mod Cyberpunk 2077 zastąpi standardowy wygląd przeglądarki wielofunkcyjnym pakietem customizacji, w skład którego wchodzą (patrz rozwinięcie newsa)...







1. Animowana tapeta przedstawiająca V w Night City na tle Quadra Turbo-R V-Tech, zmieniająca się wraz z upływem czasu w ciągu dnia i nocy. Modyfikacji można poddawać poszczególne jej elementy, jak: kolory pary, światła czy efekty odblasków.

2. Specjalnie dedykowane motywy, które mogą synchronizować się z oświetleniem RGB na urządzeniach Logitech, Razer, Asus czy Corsair.

3. Muzyka w tle, specjalne dźwięki przeglądarki oraz odgłosy klawiatury rodem z Cyberpunka 2077.

4. Shader, dzięki któremu podczas przeglądania możemy doznać łagodnych objawów Cyberpsychozy.



Mod Cyberpunk 2077 jest już dostępny w GX.Store.













