CORSAIR - Nowa obudowa FRAME 4500X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR przedstawia najnowszego członka rodziny systemów modułowych FRAME: nową obudowę FRAME 4500X. Ta obudowa typu mid-tower wykorzystuje modułową konstrukcję systemu FRAME zastosowanego w modelu FRAME 4000D, co pozwoliło stworzyć nową konstrukcję obudowy z efektowną panoramiczną szklaną obudową, elastycznymi opcjami chłodzenia i funkcjami klasy premium. Obudowa FRAME 4500X jest wyposażona w fabrycznie zamontowane wentylatory RGB z odwróconym wirnikiem, które zapewniają olśniewające oświetlenie i ciche chłodzenie zaraz po wyjęciu z pudełka.







FRAME 4500X została stworzona z myślą o wyjątkowych konfiguracjach komputerów. Dzięki jednoczęściowej, panoramicznej szklanej obudowie, która płynnie przechodzi przez przód obudowy, urządzenie zapewnia spektakularny widok z każdej strony. Za eleganckim wzornictwem kryje się starannie zaprojektowany i precyzyjny system montażu, który umożliwia szybki i łatwy demontaż całego wygiętego elementu szklanego, dzięki czemu osoby składające komputery mają dostęp do przestronnego wnętrza z przydatnymi funkcjami, które ułatwiają składanie komputera. Jednym z najpopularniejszych jest system montażu wentylatorów InfiniRail. Jest to montowana u góry szyna z możliwością regulacji, która umożliwia szybką i łatwą instalację wentylatorów obudowy o średnicy 120 mm lub 140 mm w dowolnym miejscu wybranym przez konstruktora. Górna i boczna część obudowy są wentylowane, by zapewnić maksymalny przepływ powietrza, i ozdobione wyjątkowym wzorem „wodospadu”.



Podczas gdy górną i dolną część obudowy można dowolnie personalizować, boki obudowy FRAME 4500X wyposażono w 3 wentylatory wlotowe RS120-R PWM ARGB lub 3 wentylatory iCUE LINK LX120-R RGB z odwróconym wirnikiem. Te najwyższej jakości wentylatory dostarczają chłodne powietrze do obudowy, zapewniając skuteczne chłodzenie przy niskim poziomie hałasu, a dzięki konstrukcji z odwróconym wirnikiem oferują niezakłócone oświetlenie RGB. Wentylatory RS120-R można łączyć szeregowo, co ułatwia sterowanie wentylatorem płyty głównej i oświetleniem, natomiast wersja LX120-R zawiera wentylatory wykorzystujące technologię CORSAIR iCUE LINK umożliwiającą bezproblemowe sterowanie oświetleniem i prędkością wentylatora za pomocą jednego kabla. Obudowa FRAME 4500X obsługuje maksymalnie 10 wentylatorów 120 mm lub 5 wentylatorów 140 mm, co umożliwia montaż dodatkowych wentylatorów na górze, z tyłu i na dole obudowy, zapewniając stały przepływ powietrza w całej obudowie. Osłona zasilacza wyposażona jest w dwa 120-milimetrowe uchwyty na wentylatory zapewniające bezpośrednie chłodzenie procesora graficznego.



Skoro mowa o kartach graficznych, przestronne wnętrze oferuje 460 mm wolnej przestrzeni dla karty graficznej, dzięki czemu nawet najmocniejsze karty graficzne mają mnóstwo miejsca na łatwą instalację i swobodę działania. Obudowa FRAME 4500X jest wyposażona w regulowane ramię stabilizujące kartę graficzną, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoja karta graficzna i złącze PCIe będą bezpieczne, nawet w przypadku największych kart. Z FRAME 4500X z łatwością stworzysz niezwykle czysty komputer. Obudowa jest kompatybilna z najnowszymi płytami głównymi z odwrotnym złączem firm ASUS, Gigabyte i MSI, a tylna część oferuje dużo miejsca na kable z paskami na rzepy, co ułatwia ich uporządkowanie.



Złożenie komputera z obudową FRAME 4500X jest łatwe dzięki jej przestronnej konstrukcji, wyjmowanemu panelowi szklanemu oraz dołączonym dodatkom, takim jak śruby QuikTurn ułatwiające montaż wentylatorów i wielokrotnego użytku pudełko na śruby, dzięki któremu nigdy nie zgubisz żadnej śrubki podczas montażu. Jeśli potrzebujesz kilku terabajtów dodatkowej pamięci, możesz zamontować na płycie kombinowanej jeden dysk twardy 3,5” i dwa dyski SSD 2.5”. Przedni panel I/O oferuje nowoczesne połączenia, w tym 2 porty USB 3.2 Gen 1, 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe i przycisk zasilania.



FRAME 4500X jest częścią modułowego systemu obudów FRAME, co oznacza, że posiada wymienne części, które można w przyszłości wymienić w zależności od tego, w jaki sposób chcesz rozbudować swój zestaw.



Dostępność, gwarancja i ceny

Obudowy CORSAIR FRAME 4500X są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w sugerowanej cenie 1587 PLN. Obudowy CORSAIR FRAME 4500X są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR