CORSAIR - VIRTUOSO RGB Wireless XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował nowy model ze swojej flagowej rodziny wysokiej jakości słuchawek gamingowych – VIRTUOSO RGB Wireless XT. Premierowy zestaw, który początkowo dostępny będzie do kupienia tylko w sklepie internetowym CORSAIR, od teraz umożliwia połączenie bezprzewodowe nie tylko za pomocą ekstremalnie szybkiej technologii łączności SLIPSTREAM WIRELESS, ale także i Bluetooth. Odznaczające się doskonałą jakością dźwięku, wygodą i wszechstronnością VIRTUOSO RGB Wireless w wersji XT oferują także technologię Dolby Atmos, która zapewnia trójwymiarowy dźwięk przestrzenny o zakresie częstotliwości od 20 do 40000 Hz.







VIRTUOSO RGB Wireless XT, podobnie jak starsze modele, został wyposażony w technologię SLIPSTREAM WIRELESS 2.4 GHz gwarantującą` super szybką transmisję niezakłóconego 24-bitowego sygnału o częstotliwości próbkowania 48 khz i zasięgu do 18 metrów. Dodatkowo, od teraz najbardziej zaawansowane słuchawki CORSAIR oferują również moduł Bluetooth z kodekiem Qualcomm aptX HD pozwalający na podwójne połączenie bezprzewodowe – jednocześnie można włączyć i WiFi, i BT. Co więcej, wykorzystanie kabla USB zapewnia jakość Hi-Fi na poziomie 24 bitów i 96 kHz, a uniwersalne złącze 3,5 mm zapewnia zgodność z wieloma urządzeniami dostępnymi na rynku.



Wyposażony w cztery różne rodzaje połączeń zestaw słuchawkowy VIRTUOSO RGB w wersji XT zapewnia bezkompromisową jakość dźwięku z każdego źródła: z komputera PC lub Mac, konsoli PlayStation 4 i 5 (przewodowo lub bezprzewodowo), Xbox Series X i Series S (tylko połączenie przewodowe), Nintendo Switch, smartphonów oraz innych urządzeń mobilnych. Nowością jest także wbudowany w przewód kontroler, który pozwala na wygodną regulację głośności i wyłączanie dźwięku. Tak bogato wyposażony w przewodowe i bezprzewodowe technologie łączności zestaw słuchawkowy można dowolnie łączyć z komputerem i konsolami oraz telefonem w tym samym czasie.



VIRTUOSO RGB Wireless XT oferuje dwa razy szerszy zakres częstotliwości, od 20 do 40 000 Hz, niż typowe zestawy słuchawkowe do gier. Para neodymowych przetworników 50 mm o dużej gęstości, dopasowanych ręcznie w zakresie tolerancji +/-1 dB, pomaga osiągnąć niezwykle bogaty i autentyczny dźwięk. Co więcej, premierowy sprzęt kalifornijskiego producenta wyposażono w technologię Dolby Atmos, który zapewnia trójwymiarowy dźwięk przestrzenny oraz otacza użytkownika dźwiękami gry z trójwymiarową precyzją, zapewniając bogactwo wrażeń akustycznych. Całość zestawu uzupełnia 9.5-milimetrowy i wielokierunkowy mikrofon o dynamicznym zakresie częstotliwości do 10000 Hz, który niezwykle precyzyjnie odbiera dźwięk zapewniając doskonałą słyszalność podczas komunikacji głosowej z resztą zespołu.



VIRTUOSO RGB Wireless XT, w porównaniu do dotychczasowych wersji, oferuje nieco zmienioną konstrukcję aluminiowego i regulowanego pałąka, który jednak zachował swoje pierwotne, lekkie właściwości – łączna waga zestawu bez kabla to 382 gramy. Dodatkową wygodę gwarantują obszerne, miękkie i skórzane nauszniki z pianki zapamiętującej kształt, które dostosowują się do sylwetki głowy użytkownika. Pojemna bateria litowo-jonowa umożliwia korzystanie z zestawu słuchawkowego do 15 godzin nieprzerwanego użytkowania. Ponadto, aktywna funkcja inteligentnego wybudzania wykorzystując akcelerometr pomaga w oszczędzaniu energii po odłożeniu zestawu słuchawkowego przez użytkownika.



Podczas połączenia za pośrednictwem USB lub technologii SLIPSTREAM WIRELESS zestaw słuchawkowy VIRTUOSO RGB Wireless XT współdziała z wszechstronnym oprogramowaniem CORSAIR iCUE, zapewniającym pełną kontrolę nad dźwiękiem i ustawieniami podświetlenia. Do wyboru są różne gotowe profile audio, a ustawienia korektora graficznego można dostosować do własnych upodobań. Zintegrowane podświetlenie RGB, przeświecające przez mikroperforacje w nausznikach, można spersonalizować, dobierając efekty i kolory z niemal nieograniczonej palety oraz można je zsynchronizować ze wszystkimi urządzeniami RGB kompatybilnymi z iCUE. Po zainstalowaniu softu użytkownik otrzymuje również bieżący podgląd stanu pojemności baterii oraz dodatkowe powiadomienia głosowe.



CORSAIR VIRTUOSO RGB Wireless XT są już dostępne sprzedaży jednak aktualnie wyłącznie w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com. Cena produktu to 279.99 Euro, producent oferuje darmową dostawę paczki do Polski. W lokalnej dystrybucji sprzęt pojawi się na początku trzeciego kwartału br. Wszystkie peryferia i akcesoria dla graczy tworzone przez amerykańską firmę są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair