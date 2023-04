CORSAIR - dyski M.2 NVMe SSD MP600 MINI i MP600 CORE XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś wprowadzenie do sprzedaży dwóch nowych dysków SSD M.2 PCIe 4. generacji — MP600 MINI i MP600 CORE XT. Dzięki tym produktom oferta dysków SSD CORSAIR powiększa się o ultrakompaktowe modele M.2 2230, wyróżniające się też nowym, niezwykle konkurencyjnym połączeniem ceny i wydajności, co sprzyja modernizacji komputerów. MP600 MINI oferuje wydajność dysków CORSAIR M.2 SSD w najmniejszych dotychczas wymiarach — format M.2 2230 ma zaledwie 22 mm x 30 mm. Dysk MP600 MINI jest kompatybilny z popularnymi przenośnymi konsolami do gier, takimi jak Valve Steam Deck, a także smukłymi i lekkimi komputerami, w których liczy się oszczędność miejsca, takimi jak Microsoft Surface Pro 8 i 9.







Ze względu na imponującą pojemność 1 TB oraz wydajność klasy PCIe Gen4 z odczytem i zapisem do 4800 MB/s dysk MP600 MINI idealnie nadaje się do modernizacji małych urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na pamięć masową w celu przechowywania rosnącej kolekcji gier albo innych niezbędnych plików.



MP600 CORE XT ma pamięć 3D QLC NAND Flash o wysokiej gęstości, która oferuje wysoką wydajność w korzystnej cenie. MP600 CORE XT jest dostępny z pojemnościami 1 TB, 2 TB oraz 4 TB i oferuje wiele opcji łatwej rozbudowy pamięci masowej na kompatybilnych płytach głównych, w notebookach i laptopach stosujących standardowy w branży format M.2 2280. Obsługa PCIe Gen4 x4 oznacza stałą przepływność sięgającą 5000 MB/s przy odczycie i 4400 MB/s przy zapisie, czyli nawet 10 razy większą niż w przypadku dysku SATA SSD.



Zarówno MP600 MINI, jak i MP600 CORE XT są kompatybilne wstecznie ze standardem PCIe Gen3, dlatego można przy ich użyciu modernizować wiele różnych urządzeń. Podobnie jak pozostałe dyski SSD CORSAIR, nowe dyski SSD MP600 współpracują z bezpłatnym oprogramowaniem CORSAIR SSD Toolbox i są objęte pięcioletnią gwarancją zapewniającą bezstresowe użytkowanie.



Dostępność, gwarancja i ceny

Dyski SSD z serii CORSAIR MP600 MINI i MP600 CORE XT są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Nośniki są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























Źródło: Info Prasowe / Corsair