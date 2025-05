CORSAIR - integracja Stream Deck dla SCIMITAR ELITE WIRELESS SE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR pokazał nowe integracje Stream Deck dla myszy SCIMITAR ELITE WIRELESS SE. Technologia ta, opracowana we współpracy z Elgato, oferuje graczom szybką i łatwą kontrolę nad sprzętem i aplikacjami, takimi jak Discord, Adobe Photoshop czy OBS Studio. Najnowsza wersja legendarnej myszy do gier MMO firmy CORSAIR, SCIMITAR ELITE WIRELESS SE, ma ulepszony czujnik 33000 DPI MARKSMAN S, a także pojemniejszy akumulator. Wbudowana funkcjonalność Stream Deck pozwala użytkownikom zarządzać konfiguracją i procesem pracy, jednocześnie odblokowując dodatkowe foldery skrótów za pośrednictwem Virtual Stream Deck.







Od dziś posiadacze myszy SCIMITAR ELITE WIRELESS SE mogą mapować funkcje Stream Deck bezpośrednio na 12-przyciskowy Key Slider. Dodatkowo odblokowują Virtual Stream Deck, klikalne skróty, które można dowolnie umieszczać na ekranie lub uruchamiać za pomocą klawisza skrótu. Wszystko to jest w pełni konfigurowalne w oprogramowaniu Stream Deck, z dostępem do setek wtyczek i profili na Elgato Marketplace. To sprawia, że mysz SCIMITAR ELITE WIRELESS SE staje się niezwykle wszechstronnym narzędziem do zwiększania produktywności, które sięga daleko poza świat gier MMO.



Integracja ze Stream Deck odblokowuje również Elgato Marketplace, potężne źródło, w którym twórcy mogą odkrywać wiele darmowych zasobów cyfrowych wszelkiego rodzaju, a wszystko to w jednej wygodnej w obsłudze witrynie internetowej. Marketplace zawiera wszystko, od wtyczek, przez grafiki po efekty głosowe, co potrzebne twórcom do personalizacji ulubionych urządzeń Elgato, takich jak Stream Deck.



Ta współpraca pomiędzy CORSAIR i Elgato stanowi pierwszy krok w nowej inicjatywie. Od 2025 roku marki CORSAIR będą aktywniej szukać naturalnych synergii i możliwości współpracy, które zapewnią klientom CORSAIR jeszcze większe możliwości, wyższy komfort pracy oraz lepszy poziom satysfakcji.

















źródło: Info Prasowe - CORSAIR