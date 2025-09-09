CORSAIR - kontroler oświetlenia i wentylatorów COMMANDER DUO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR z dumą przedstawia kontroler oświetlenia i wentylatorów COMMANDER DUO, hybrydowe urządzenie zaprojektowane w celu uproszczenia niestandardowego chłodzenia i sterowania oświetleniem z niespotykaną kompatybilnością. Ten innowacyjny, wielofunkcyjny kontroler wentylatorów oferuje łatwe sterowanie prędkością wentylatorów i oświetleniem RGB z rozszerzoną łącznością, w tym obsługą wentylatorów PWM ARGB i urządzeń kompatybilnych z iCUE Link (po zadokowaniu za pomocą koncentratora systemowego, sprzedawanego oddzielnie). COMMANDER DUO obsługuje wentylatory ARGB PWM połączone szeregowo, a także może być podłączony do koncentratora systemowego iCUE LINK. Pozwala to na kontrolę obu typów wentylatorów za pomocą oprogramowania iCUE, upraszczając zarządzanie wentylatorami i rozwiązując długotrwały problem użytkowników posiadających oba typy wentylatorów w swoich komputerach.







Dostępne są dwa kanały do sterowania wentylatorami PWM ARGB, obsługujące do sześciu standardowych wentylatorów na kanał, w sumie 12, w tym nowy wentylator RGB z odwróconym wirnikiem CORSAIR RS-R. Każdy kanał może mieć swoją prędkość wentylatora i oświetlenie RGB łatwo zsynchronizowane i zarządzane za pomocą oprogramowania iCUE.



COMMANDER DUO posiada również dwa złącza iCUE LINK. Po podłączeniu koncentratora systemowego iCUE LINK do jednego z portów wszystkie podłączone wentylatory są zarządzane przez koncentrator systemowy, umożliwiając pełną kontrolę nad wszystkimi podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem oprogramowania iCUE. Po zadokowaniu kontroler obsługuje do 11 urządzeń iCUE LINK, umożliwiając jednoczesne sterowanie nawet 12 wentylatorami PWM i 11 wentylatorami iCUE LINK. Daje to możliwość zarządzania całym chłodzeniem komputera za pośrednictwem iCUE.



COMMANDER DUO pozwala osobom posiadającym systemy z zainstalowanymi wentylatorami PWM ARGB na zakup chłodzenia procesora iCUE LINK lub zestawu wentylatorów i podłączenie obu typów wentylatorów w celu uzyskania ujednoliconej kontroli zamiast konieczności korzystania z dwóch oddzielnych elementów oprogramowania. COMMANDER DUO zawiera dwa czujniki temperatury, które można umieścić w dowolnym miejscu, umożliwiając monitorowanie temperatury wewnętrznej i odpowiednie ustawienie prędkości wentylatora. Na przykład, jeden czujnik można umieścić w pobliżu procesora graficznego, a drugi w pobliżu wentylatora wyciągowego. Po zanotowaniu temperatur w obu strefach, można użyć oprogramowania iCUE do skonfigurowania wentylatorów tak, aby inteligentnie dostosowywały swoją prędkość w celu utrzymania preferowanej temperatury.



COMMANDER DUO to najlepszy kontroler wentylatorów i RGB dla użytkowników komputerów PC z różnymi konfiguracjami wentylatorów. Obsługuje wentylatory PWM i może również współpracować z urządzeniami iCUE LINK, łącząc dwa ekosystemy za pomocą niedrogiego, łatwego w instalacji sprzętu, który magnetycznie mocuje się do dowolnej metalowej powierzchni wewnątrz komputera i zawiera dwustronną taśmę do montażu na innych materiałach wewnętrznych.



Dostępność i ceny

CORSAIR COMMANDER DUO jest dostępny od razu w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w sugerowanej cenie 179 PLN. CORSAIR COMMANDER DUO objęty jest trzyletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR