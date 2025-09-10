2025-09-10 13:51
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
HAMMER na IFA 2025

Targi IFA 2025 w Berlinie dobiegają końca, a marka HAMMER zachwyciła odwiedzających. Minione dni przyniosły intensywne spotkania z dziennikarzami, partnerami i fanami technologii, którzy tłumnie odwiedzali stoisko polskiego producenta. Największe emocje wzbudziły premierowe smartfony, nowa submarka HAMMER VENTUS oraz zupełnie nowe, szybkie ładowarki HAMMER RapidCharge Duo 65W i 100W. RANGER to smartfon, który jeszcze niedawno miał swoją premierę, a w Berlinie można było go testować w każdy możliwy sposób – od testów codziennego użytkowania po spektakularne próby przygotowane przez markę HAMMER. RANGER zdobył uznanie odwiedzających stoisko dzięki kompaktowym wymiarom, niskiej wadze, wymiennej baterii oraz obsłudze eSIM – cechom, które czynią go wyjątkowo praktycznym w terenie.



HAMMER ENERGY X2 5G – moc i świeży design
ENERGY X2 5G, przedstawiciel bestsellerowej linii HAMMER, cieszył się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Nowoczesny wygląd, zestaw aparatów 50 + 20 / 8 Mpx z trybem noktowizji oraz bateria 5000 mAh z ładowaniem bezprzewodowym sprawiają, że model jest postrzegany jako świetne połączenie wydajności i stylu w kompaktowej formie.

HAMMER RapidCharge Duo – ładowanie w nowym tempie
Nie tylko smartfony przyciągały uwagę – również akcesoria cieszyły się zainteresowaniem. Nowe ładowarki HAMMER RapidCharge Duo 65W i RapidCharge Duo 100W odpowiadają na potrzeby użytkowników oczekujących błyskawicznego i bezpiecznego ładowania.

HAMMER VENTUS – spojrzenie w przyszłość
Duże wrażenie zrobiła również nowa submarka HAMMER VENTUS, w ramach której w pierwszym kwartale 2026 roku do sprzedaży trafią smartfon, smartwatch i smartring. Urządzenia przyciągały uwagę eleganckim designem, potwierdzając, że HAMMER coraz odważniej łączy wytrzymałość ze smukłą formą.




źródło: Info Prasowe - mPTech
