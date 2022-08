CORSAIR - nowa epoka z obsługą procesorów AMD Ryzen 7000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR poinformował dziś o gotowości do obsługi nowych procesorów z serii AMD Ryzen 7000 oraz towarzyszących im chipsetów płyt głównych. Układy z serii AMD Ryzen 7000 z zupełnie nową architekturą Zen 4 wyróżniają się znacznie wyższą wydajnością w porównaniu ze swoimi poprzednikami, a CORSAIR oferuje elementy komputerowe sprzyjające przechodzeniu na tę nową generację. Konstruktorzy składający nowy komputer oparty na technologiach AMD mogą skorzystać z bezpłatnej usługi online CORSAIR PC Builder, która pomaga w wyborze kompatybilnych części.







Firma CORSAIR współpracowała ściśle z AMD przed premierą serii AMD Ryzen 7000 i już zaktualizowała bazę danych PC Builder pod kątem nowych procesorów. Dzięki temu listę części do nowego, wydajnego komputera z procesorem AMD można przygotować w kilka minut. CORSAIR PC Builder analizuje wybrany przez użytkownika procesor, kartę graficzną i płytę główną pod względem kompatybilności z częściami komputerowymi z obszernej bazy danych, a następnie sporządza wszechstronną listę produktów CORSAIR o gwarantowanej zgodności z budowanym komputerem. Ponadto PC Builder inteligentnie optymalizuje prezentowane części, aby uchronić użytkownika przed niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy i ograniczaniem wydajności komputera przez źle dobrany element.



Firma CORSAIR przygotowała się na premierę nowych procesorów i dysponuje szeroką ofertą współdziałających z nimi produktów. Procesory z serii AMD Ryzen 7000 korzystają z gniazda nowej generacji AM5, które jest już zgodne ze wszystkimi aktualnie oferowanymi przez CORSAIR zintegrowanymi układami chłodzenia procesora do gniazd AM4, takimi jak wszechstronna seria ELITE LCD, ultrajasna seria ELITE CAPELLIX czy seria RGB ELITE do wydajnych zestawów. Dzięki cenionym układom chłodzenia CORSAIR komputer może cicho rozpraszać ciepło, podczas gdy użytkownik korzysta z wydajności procesora AMD nowej generacji.



Najnowsze procesory AMD są też kompatybilne z pamięcią DDR5, a CORSAIR jest w tym segmencie liderem oferującym moduły DRAM, których znakomita współpraca z najnowszymi chipsetami AMD jest gwarantowana. Pod kątem płyt głównych z gniazdem AMD AM5 zostały zoptymalizowane wydajne zestawy pamięci DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5, VENGEANCE DDR5 i VENGEANCE RGB DDR5.























Źródło: Info Prasowe / Corsair