Creative Sound Blaster X1

Creative Technology wprowadza na rynek europejski nowy wzmacniacz słuchawkowy typu USB DAC Sound Blaster X1. Za dźwięk i jego jakość odpowiada 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy AKM4377, który współpracuje z dwoma przedwzmacniaczami operacyjnymi Ti/Burr-Brown INA1620. Miniaturowych wielkości wzmacniacz zapewnia wysokiej rozdzielczości sygnał dźwiękowy 24-bity/96 kHz o parametrach 115dB dla SNR i 0.00056% THD. Producent dodatkowo umieścił we wzmacniaczu swój autorski mikroukład UltraDSP, który odpowiada za wielokrotnie nagradzaną technologię wielokanałowej wirtualizacji dźwięku dla zestawów słuchawkowych Super X-Fi. Producent udostępnia dla Sound Blaster X1 oprogramowanie Creative APP wraz z autorskim inteligentnym zestawem funkcji SmartComms i Sound Blaster Acoustic Engine.







Sound Blaster X1 współpracuje z komputerami PC i Mac, konsolami PlayStation lub Nintendo Switch. Karta dźwiękowa dzięki aplikacji na komputery osobiste typu PC, Mac czy laptopy pokazuje swój wysoki potencjał, ponieważ użytkownik dostaje dostęp do rozbudowanych funkcji i ustawień urządzenia. Znajdziemy tam:

- Super X-Fi

Super X-FI to opatentowana technologia ciesząca się uznaniem dziennikarzy z CNET, PCWorld i nagrodzona 23 nagrodami CES „Best-of” w 2019/2020 r. Super X-Fi odwzorowuje wrażenia słuchowe płynące z wysokiej klasy zestawu wielogłośnikowego i powtarza te same rozległe doświadczenia w słuchawkach z identyczną głębią, szczegółowością, realizmem i czystością dźwięku. Procesor odpowiedzialny za Super X-FI został tak zaprojektowany by odwrócić klaustrofobiczny efekt sygnału audio w słuchawkach i przetworzyć dźwięk tak aby brzmiał naturalnie jak w świecie rzeczywistym. Dzięki indywidualnym profilom dźwiękowym wykonanym w zaawansowanym procesie mapowania głowy i uszu, możesz usłyszeć, doznać i poczuć się tak jakbyś był na koncercie w kinie lub w samej grze. Super X-FI jest dostępna dla platform PC/MAC

- Inteligentne funkcje komunikacji SmartComms Kit

• VoiceDetect

• NoiseClean-In

• NoiseClean-Out

Będąc częścią zestawu SmartComms, VoiceDetect oferuje możliwość natychmiastowego automatycznego wyciszania mikrofonu, kiedy przestajesz mówić, i automatycznego wyłączania wyciszenia w momencie kiedy znów zaczniesz mówić. Dwukierunkowa automatyczna redukcja szumów statycznych w tle działa na typowe odgłosy wentylatora, odkurzacza, kosiarki, wiertarki itp. Funkcja NoiseClean działa jednocześnie po Twojej stronie jak i u osób z którymi w danym momencie się komunikujesz.

- Sound Blaster Acoustic Engine

• Profile Sound Blaster Acoustic Engine

• Dostosowanie dla funkcji Surround, Crystalizer, Bass, Smart Vol, Dialog+

• Zarządzanie profilami

-Korektor (EQ)

• Regulowany, 10-zakresowy

• Regulowane tony niskie i tony wysokie

• Zarządzanie ustawieniami wstępnymi

- Tryb Scout

• Włączony/wyłączony tryb Scout

• Skrót klawiszowy włącz/wyłącz

- CrystalVoice

• Redukcja szumu ze sterowaniem siłą redukcji

• Eliminacja echa akustycznego

• Inteligentny poziom głośności

• Ustawienia wstępne korektora dźwięku mikrofonu – 11 ustawień

• Morfowanie głosu – wszystkie dostępne głosy

- Mikser

• Odtwarzanie i nagrywanie

• Regulacja głośności i balansu

• Wejście mikrofonu „odsłuch”



Tryb Surround oferuje użytkownikom świetną siatkę głębi i zakres immersji dźwięku w filmach, muzyce i grach. Technologia CrystalVoice zapewnia szereg inteligentnych regulacji podczas połączeń konferencyjnych dzięki funkcjom takich jak SmartVolume i Acoustic Echo Cancellation. Dostępne są gotowe profile tak dostrojone ustawienia dźwięku i gier, aby jeszcze bardziej zadowolić graczy, Tryb Scout wykrywa subtelne sygnały dźwiękowe i sprawia, że są one dobrze pozycjonowane.



Creative Sound Blaster X1 kosztuje 331 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Creative