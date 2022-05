CORSAIR - nowe chłodzenia cieczą dla procesorów bez RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował nową linię zintegrowanych układów chłodzenia procesora RGB ELITE – H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE i H150i RGB ELITE. Premierowa seria chłodzeń cieczą typu All-in-One od CORSAIR wyróżnia się szeroką kompatybilnością z najnowszymi gniazdami procesorów Intel i AMD, w tym LGA 1700 oraz AM5. Wraz z chłodzeniami RGB ELITE na rynku pojawią się również nowe, zaawansowane wentylatory w technologii AirGuide oraz olejowymi łożyskami dynamicznymi CORSAIR AF ELITE w wersjach 120 i 140 mm oraz w kolorze białym lub czarnym. H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE i H150i RGB ELITE łączą w sobie atrakcyjny wygląd, bardzo prosty sposób montażu oraz łatwą obsługę.







Dodane w komplecie wentylatory PWM AF ELITE dostarczają mocny przepływ powietrza przy minimalnym poziomie hałasu, a to za sprawą technologii CORSAIR AirGuide oraz olejowym łożyskom dynamicznym. Nowy, zintegrowany układ chłodzenia cieczą skutecznie rozprasza ciepło za pomocą radiatora o długości 240 mm, 280 mm lub 360 mm. Głowica pompki o klasycznym wyglądzie emituje jasne podświetlenie z 16 indywidualnie adresowanych diod LED RGB. Sterowanie iluminacją i jej dalsza integracja wraz z pozostałym sprzętem RGB kalifornijskiego producenta oraz grami wideo następuje przy użyciu wszechstronnego oprogramowania CORSAIR iCUE.



Seria RGB ELITE została wyposażona w premierowe wentylatory AF ELITE, które weszły do sprzedaży również w osobnych, pojedynczych opakowaniach. Każdy wentylator wykorzystuje technologię CORSAIR AirGuide oraz łopatki zapobiegające powstawaniu zawirowań, które kierują wąski, mocny strumień powietrza na wybrane elementy komputera. Wytrzymałe olejowe łożyska dynamiczne utrzymują niski poziom hałasu, a sterowanie kontrolerem PWM daje precyzyjną kontrolę nad szybkością działania wentylatorów: do 1850 RPM w przypadku wersji 120 mm oraz do 1600 RPM w przypadku wersji 140 mm. Ponadto, obsługa trybu Zero RPM umożliwia pełne zatrzymanie pracy produktów AF ELITE przy niskiej temperaturze systemu, co pozwala w pełni wyeliminować szum łopatek wentylatorów.



H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE i H150i RGB ELITE będą kompatybilne z gniazdem płyty głównej AMD nowej generacji AM5, które wykorzystuje taki sam uchwyt układu chłodzenia jak AM4. Oznacza to, że nie trzeba kupować nowych uchwytów ani wymieniać układu chłodzenia RGB ELITE podczas modernizacji zestawu do nowej platformy AM5. RGB ELITE obsługuje też bez dodatkowej konfiguracji gniazdo LGA 1700 używane przez procesory Intel Core najnowszej, 12. generacji, a także starsze gniazda typu LGA 1200, LGA 115x oraz LGA 2066. Instalacja układu chłodzenia procesora RGB ELITE przebiega łatwo i intuicyjnie dzięki modułowemu, beznarzędziowemu uchwytowi mocującemu, a także wygodnie umieszczonej wiązce przewodów USB Typu C do zasilania i wentylatorów, która umożliwia szybkie połączenie.



Dostępność i gwarancja

Układy chłodzenia procesora cieczą CORSAIR RGB ELITE i wentylatory CORSAIR AF ELITE są już dostępne w sprzedaży jednak wyłącznie w sklepie internetowym kalifornijskiego producenta. W Polsce oraz innych krajach Europy RGB ELITE pojawią się na półkach sklepów w lipcu br. AF ELITE będą dostępne już na przełomie maja oraz czerwca br. Chłodzenia RGB ELITE są objęte pięcioletnią, a wentylatory AF ELITE – dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Ceny:

– CORSAIR H100i RGB ELITE: 155.90 EURO

– CORSAIR H115i RGB ELITE: 173.90 EURO

– CORSAIR H150i RGB ELITE: 197.90 EURO

– CORSAIR AF120 ELITE: 23.90 EURO

– CORSAIR AF140 ELITE: 25.90 EURO































Źródło: Info Prasowe / Corsair