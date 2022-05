iiyama ProLite XUB3293UHSN-B1 i XCB3494WQSN-B1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iyama zaprezentowała swoje nowe monitory z rodziny ProLite, czyli XUB3293UHSN-B1 oraz XCB3494WQSN-B1. Obie nowości to wszechstronne modele wyposażone w przełączniki KVM oraz stacje dokujące USB-C, dzięki którym stanowić mogą centralny punkt każdej platformy do zastosowań biurowych, biznesowych czy multimedialnych. Przełącznik KVM, dostępny w nowych monitorach iiyama, umożliwia udostępnianie różnym komputerom urządzeń peryferyjnych podłączonych do niego przez USB. Wystarczy zmienić wejście sygnału w menu OSD monitora, a klawiatura, mysz i kamera internetowa zostaną przełączone pomiędzy komputerami. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z dwóch różnych komputerów (np. laptopa i komputera stacjonarnego), posługując się jednym monitorem i zestawem peryferiów, bez konieczności przepinania kabli pomiędzy platformami. Hub USB w monitorze dodatkowo rozszerza liczbę portów, która w nowoczesnych notebookach jest przeważnie mocno ograniczona.







XUB3293UHSN-B1 oraz XCB3494WQSN-B1 wyposażone są także w stację dokującą USB-C, która pozwala na podłączenie laptopa do monitora, zapewniając za pomocą pojedynczego przewodu zarówno zasilanie (65 W), jak i dostęp do sieci przewodowej, co przekłada się na uporządkowaną i praktyczną przestrzeń roboczą.



ProLite XUB3293UHSN-B1

XUB3293UHSN-B1 to 32-calowy monitor z matrycą IPS, która gwarantuje szerokie kąty widzenia oraz dokładne i naturalne odwzorowanie kolorów. Panel o rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160 pikseli) zapewnia niezwykle wyrazisty obraz oraz dużą przestrzeń roboczą. Sprzęt wyposażono w głośniki oraz gniazdo na słuchawki, z których możemy skorzystać, gdy nie chcemy przeszkadzać domownikom czy współpracownikom. XUB3293UHSN-B1 posiada wbudowany przełącznik KVM, stację dokującą USB-C i hub USB 3.0, a także złącze LAN. Dzięki temu, dla przykładu graficy komputerowi, mogą przełączać się między urządzeniami w trakcie renderowania pliku. Jest to idealny sprzęt dla użytkowników, którzy lubią porządek w miejscu pracy i cenią sobie prostotę w ramach wielozadaniowości. Sugerowana cena XUB3293UHSN-B1 wynosi 2239 PLN.





ProLite XCB3494WQSN-B1

XCB3494WQSN-B1 to 34-calowy monitor wyposażony w ekran UWQHD (3440 × 1440 pikseli) o odświeżaniu 120 Hz, czasie reakcji 0,4 ms i ze wsparciem dla FreeSync Premium, który świetnie sprawdzi się jako wyświetlacz do profesjonalnych zastosowań w ciągu dnia i grania po godzinach. Ultrapanoramiczny panel VA o krzywiźnie 1500R, inspirowanej ludzkim okiem, gwarantuje kontrastowy obraz i pozwala na uzyskanie szerszego i bardziej naturalnego kąta widzenia. Urządzenie oprócz przełącznika KVM, stacji dokującej USB-C i gniazda LAN posiada także dodatkowe wyjście DisplayPort (MST), pozwalające na podłączenie drugiego monitora i stworzenie zestawu wyświetlaczy. XCB3494WQSN-B1 również posiada wbudowane głośniki i wyjście słuchawkowe, a jego sugerowana cena wynosi 2359 PLN.



Oba monitory są wyposażone w ergonomiczną podstawę z regulacją wysokości i pochylenia, zapewniającą komfort użytkowania, a technologia Flicker-free i redukcja niebieskiego światła dbają o wzrok użytkowników.





ProLite XCB3494WQSN-B1 i XUB3293UHSN-B1 to świetne uzupełnienie stacji roboczych dla użytkowników, którzy korzystają z wielu komputerów podłączonych do jednego monitora. Bardzo często potrzebują oni różnych urządzeń do różnych zadań, a przełącznik KVM umożliwia im łatwiejsze zarządzanie wielozadaniowością. Pozwala na przełączanie się nie tylko między aplikacjami, ale także między dwoma komputerami, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uprościć konfigurację swojej platformy.



Monitory ProLite XCB3494WQSN-B1 i XUB3293UHSN-B1 trafią do sprzedaży jeszcze w tym tygodniu i będą dostępne u partnerów firmy iiyama.



































Źródło: Info Prasowe / iiyama