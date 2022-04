CORSAIR - optyczny mechanik K70 RGB TKL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował nową klawiaturę mechaniczną K70 RGB w wersji TKL, a więc bez klawiatury numerycznej. Konstrukcja ta otrzymała autorskie optyczne przełączniki CORSAIR OPX, które charakteryzują się bardzo szybkim czasem reakcji i krótką odległością aktywacji, bo impuls generowany jest już przy nacisku jednego milimetra. To specyficzne rozwiązanie zapewnia też niewiarygodnie niską awaryjność, bo producent obiecuje nawet 150 milionów cykli pracy. Technologia CORSAIR AXON Hyper-Processing umożliwia osiągnięcie hiper-polling na poziomie 8000 Hz, przesyłając impulsy klawiszy do 8 razy szybciej niż w przypadku standardowych klawiatur do gier. Cena - 149,99 Euro.



























Źródło: TechPowerUP