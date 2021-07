CORSAIR - premiera pompo-zbiornika Hydro X Series XD7 RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nowy produkt z serii Hydro X – Hydro X Series XD7 RGB. Unikatowy i uniwersalny układ 360 mm dzięki akrylowej płycie dystrybucyjnej napędza niestandardowy układ chłodzenia mocnym strumieniem chłodziwa. Charakterystyczna estetyka XD7 pomysłowo nawiązuje do wyglądu standardowych wentylatorów znanych z obudów CORSAIR, a podświetlenie emitowane jest przez 36 indywidualnie adresowanych diod LED RGB. Premierowy zestaw z serii Hydro X jest dostępny w wersji białej lub czarnej i umożliwia budowę zaawansowanych konfiguracji nawet początkującym użytkownikom chłodzeń cieczą.







Specjalna akrylowa płyta dystrybucyjna XD7 RGB łączy wszystkie elementy układu chłodzenia zasilane zintegrowaną pompką Xylem D5. Potrójna, pierścieniowa konstrukcja kanału chłodziwa efektownie eksponuje zawartość przez przezroczysty zbiornik o pojemności 140 ml. Jest podświetlany 36 indywidualnie adresowanymi diodami LED RGB, które można w pełni konfigurować dzięki sprzedawanemu osobno kontrolerowi CORSAIR iCUE Commander PRO. Trzy pary strategicznie rozmieszczonych portów wlotowych i wylotowych umożliwiają wygodne podłączenie bloków wodnych procesora i karty graficznej, radiatorów oraz innych elementów układu chłodzenia. Ponadto, dodatkowe porty do napełniania i opróżniania oraz do czujnika temperatury umożliwiają łatwe zarządzanie chłodziwem.



Uniwersalne mocowanie XD7 RGB można zainstalować w dowolnych punktach montażu radiatora 360 mm (3 x 120 mm). Gumowany system instalacyjny utrzymuje XD7 RGB solidnie na miejscu i redukuje wibracje pompki, by zapewnić wyjątkowo ciche działanie. Dodany w komplecie 24-stykowy blok zacisków do zasilania umożliwia uruchamianie pompki bez konieczności włączania pozostałych elementów komputera, aby można było bezpiecznie i łatwo uzupełnić lub wymienić płyn. W bacznym monitorowaniu temperatury chłodziwa pomaga dodany w zestawie z XD7 RGB czujnik, który umożliwia odczyty w czasie rzeczywistym z wnętrza układu.



Wraz z XD7 RGB do sprzedaży trafiły dwa inne komponenty Hydro X również dostępne w śnieżnobiałym kolorze umożliwiającym ich estetyczne dopasowanie do w pełni białego zestawu komputerowego. Pierwszym są radiatory CORSAIR Hydro X Series XR5 dostępne w rozmiarach 240 mm, 280 mm i 360 mm, które oferują bardzo szybkie rozpraszanie temperatury generowanej przez CPU, GPU i dyski NVMe M.2. Drugim są sztywne rurki CORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin o średnicy 12 mm lub 14 mm. Piękne wykończenie XT Hardline Satin ma niepowtarzalny matowy wygląd, który świetnie komponuje się z białymi obudowami CORSAIR z serii 4000, 5000 i 7000.



CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB (259.90 Euro), CORSAIR Hydro X Series XR5 (78.90 Euro) i CORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. Wszystkie premierowe produkty z serii Hydro X objęte są dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





































Źródło: Info Prasowe / Corsair