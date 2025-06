CORSAIR - tablica kołkowa Multi Frame do biurek Platform:4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR wprowadziła dziś na rynek tablię kołkową Multi Frame dla biurek Platform:4, inteligentne rozwiązanie do rozbudowy w pionie, które pozwala pozbyć się bałaganu z biurka i zapewnia łatwy dostęp do potrzebnych rzeczy. Ten wszechstronny dodatek, który można bezproblemowo przymocować do biurka Platform:4, tworzy nową przestrzeń do przechowywania, organizowania i eksponowania wszystkiego, od sprzętu do przesyłania strumieniowego po narzędzia i przedmioty kolekcjonerskie. Tablica kołkowa Multi Frame, wyposażona w dwie ściany perforowane, trzy regulowane półki i 13 dołączonych haczyków, to gwarancja wszechstronności. Solidne szyny z aluminium 3060 w kształcie litery T są zgodne z uniwersalnym standardem i są kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów dostępnych na rynku.







Dołączone nakrętki T i adaptery umożliwiają łatwy montaż sprzętu Elgato, takiego jak Key Light i Flex Arm, a nawet własnego sprzętu wydrukowanego w technologii 3D. Poziome i pionowe szyny umożliwiają montaż sprzętu dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, a położenie półek można zmieniać, dostosowując je do potrzeb każdego użytkownika. Montaż tablicy kołkowej Multi Frame zajmuje kilka minut, zmieniając biurko Platform:4 w czyste i wydajne miejsce pracy. Standardowe odstępy między ściankami perforowanymi gwarantują kompatybilność z istniejącymi akcesoriami, a wbudowane kanały do zarządzania przewodami pozwalają na uporządkowane prowadzenie kabli za biurkiem, co pozwala uzyskać schludny, profesjonalny wygląd.



Zainspirowana popularną tablicą Elgato Multi Frame dla biurek Platform:6, ta nowa wersja zapewnia tę samą modułową funkcjonalność w mniejszych konfiguracjach. Niezależnie od tego, czy budujesz platformę roboczą, optymalizujesz domowe biuro, czy po prostu chcesz pozbyć się rzeczy z biurka, tablica Multi Frame do biurek Platform:4 zapewnia natychmiastową organizację i całkowitą elastyczność.



Dostępność

Biurko CORSAIR Platform:4 będzie dostępne w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Biurko CORSAIR Platform:4 jest objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR