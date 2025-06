Lenovo ThinkSmart One Pro do nowoczesnych wideokonferencji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach InfoComm 2025 w Orlando, marka Lenovo zaprezentowała zintegrowane rozwiązanie do wideokonferencji ThinkSmart One Pro. Urządzenie ThinkSmart One Pro zostało zaprojektowane z myślą o niewielkich salach konferencyjnych i domowej przestrzeni biurowej. Jest to pierwsze na świecie rozwiązanie tego typu współpracujące z systemem Windows 11 IoT Enterprise z wbudowanym procesorem Intel Core i5 i i Intel vPro. System wspiera popularne aplikacje do wideokonferencji, takie jak Microsoft Teams Rooms czy Zoom Roomsii. Zadaniem ThinkSmart One Pro jest usprawnienie współpracy w niewielkich salach konferencyjnych i przekształcenie kompaktowych przestrzeni w wysoce efektywne i produktywne środowiska pracy. To kompleksowe rozwiązanie łączy w sobie moc obliczeniową, dźwięk wspomagany przez sztuczną inteligencję oraz zaawansowaną technologicznie kamerę, a to wszystko w formie eleganckiego urządzenia mocowanego na ścianie, które zapewnia, że wszystkich uczestników spotkania doskonale widać i słychać.







Zaprojektowane, aby dostarczać wyjątkowe wrażenia

Urządzenie ThinkSmart One Pro jest wyposażone w kamerę o wysokiej rozdzielczości z funkcją dynamicznego kadrowania wspomaganą przez sztuczną inteligencję oraz inteligentnym zoomem, który automatycznie dopasowuje kadr, obejmując nawet czterech uczestników. Dzięki funkcji video fencing kamera skupia się na odpowiednich obszarach i odcina to, co znajduje się na drugim planie, dbając o profesjonalny charakter spotkania.



To inteligentne zintegrowane rozwiązanie do wideokonferencji ma osiem wbudowanych mikrofonów o szerokim 180-stopniowym zasięgu i jest wyposażone w technologię cyfrowego przetwarzania sygnału (ang. Digital Signal Processing, DSP), która eliminuje echo i szumy. Funkcja wyrównania poziomu głośności zapewnia zrównoważenie dźwięku dzięki czemu wszyscy uczestnicy spotkania, bez względu na to, jak głośno mówią, są dobrze słyszalni. Głośniki stereo gwarantują dźwięk doskonałej jakości, który rozchodzi się po całym pomieszczeniu, zwiększając zaangażowanie i przyczyniając się do poprawy efektywności spotkań.



Dzięki trybowi Bring-Your-Own-Device (BYOD), użytkownicy ThinkSmart One Pro mogą dołączać do spotkań na swoich laptopach Lenovo oraz korzystać z funkcji audio i wideo rozwiązania ThinkSmart One Pro. To kompaktowe, zintegrowane rozwiązanie do wideokonferencji dostosowuje się do ekosystemu klienta, np. Microsoft Teams, Zoom, Webex czy Google Meet, oferując zespołom elastyczność i łączność niezbędne do współpracy w obecnym, hybrydowym modelu pracy.

Urządzenie ThinkSmart One Pro zostało zaprojektowane z myślą o łatwej i bezproblemowej obsłudze. Wskaźniki LED zasilania, wyciszenia i kamery jednoznacznie wskazują, czy urządzenie jest włączone i informują uczestników spotkania, czy są wyciszeni i czy kamera jest włączona. Kamera jest wyposażona w ręcznie zasuwaną osłonę.



Wsparcie dla ekosystemu urządzeń i usług ThinkSmart

ThinkSmart One Pro jest rozwiązaniem typu plug-and-play, które stworzono z myślą o nowoczesnej, inteligentnej pracy zespołowej. Aby zoptymalizować pracę z urządzeniami ThinkSmart, przez pierwsze trzy lata Lenovo zapewnia klientom wsparcie poprzez wirtualną instalację i integrację, a następnie zdalne kontrole i pomoc w aktualizacjach zabezpieczeń.



W celu zarządzania spotkaniami klienci mogą wybrać kontroler ThinkSmart lub kontroler IP Lenovo.iii Każdy z nich posiada intuicyjny, 10-punktowy ekran dotykowy o przekątnej 10.1 cala i znany interfejs Microsoft Teams Rooms. Użytkownicy mogą z łatwością zarządzać spotkaniem, udostępniać treści i komunikować się za pomocą ekranu z powłoką antyrefleksyjną, odporną na zamazania. Kontroler IP Lenovo stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na technologię HDMI wolną od opóźnień, a także możliwość połączenia PoE. Po wdrożeniu platformy ThinkSmart Manager, zespoły IT mogą zdalnie uruchamiać, monitorować i aktualizować wszystkie urządzenia Lenovo ThinkSmart w firmie oraz zarządzać nimi z jednego miejsca. Zakup ThinkSmart One Pro obejmuje licencję ThinkSmart Premium na jeden rok.



Ceny i dostępność regionu EMEA

Rozwiązanie ThinkSmart One Pro pojawi się na wybranych rynkach na świecie w trzecim kwartale bieżącego roku. Ceny zestawu ThinkSmart One Pro + z kontrolerem USB zaczynają się od 3038 EURO (bez VAT) natomiast ThinkSmart One Pro + z kontrolerem IP od 3430 EURO (bez VAT). Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.

















źródło: Info Prasowe - Lenovo