CORSAIR - układy chłodzenia NAUTILUS RS i NAUTILUS RS ARGB

Firma CORSAIR wprowadza na rynek serię układów chłodzenia procesora cieczą NAUTILUS RS i NAUTILUS RS ARGB. Te innowacyjne układy zapewniają wydajne chłodzenie procesora, łatwą instalację i znakomitą kompatybilność z nowoczesnymi gniazdami procesorów. Seria NAUTILUS RS dostępna jest w kolorze czarnym w rozmiarach 240 mm i 360 mm, natomiast seria NAUTILUS RS ARGB jest dostępna w kolorach czarnym i białym, w tych samych rozmiarach, z dodatkowym podświetleniem ARGB. Seria NAUTILUS RS charakteryzuje się wydajną, cichą pompką i lekko wypukłą płytką chłodzącą, na którą fabrycznie nałożono pastę termoprzewodzącą w zoptymalizowany sposób. Zapewnia to lepszy kontakt ze zintegrowanym rozpraszaczem ciepła procesora, co przekłada się na doskonały transfer ciepła. Układy chłodzenia NAUTILUS RS, dostępne z radiatorami o rozmiarze 240 mm lub 360 mm i wyposażone w wentylatory RS120, skutecznie utrzymują optymalną temperaturę zaawansowanych procesorów.







WENTYLATORY RS – Z PODŚWIETLENIEM LUB BEZ

Układy chłodzenia NAUTILUS RS są wyposażone w czarne wentylatory CORSAIR RS120 ze sterowaniem PWM osiągające prędkość do 2100 obr./min i zapewniające silny strumień powietrza. Wersje NAUTILUS RS ARGB mają złącza ARGB i osiem diod LED RGB na wentylator. Aby ułatwić instalację, wentylatory można łączyć szeregowo, co upraszcza okablowanie. Wentylatory bez problemu połączysz jeden do drugiego, a następnie możesz użyć jednego 4-stykowego złącza PWM na płycie głównej do sterowania prędkością i drugiego 4-stykowego złącza ARGB do sterowania oświetleniem. Wentylatory RS120 zostały zoptymalizowane pod kątem współpracy z układami chłodzenia oraz są wyposażone w technologię CORSAIR AirGuide i łożyska z magnetyczną kopułą, co zapewnia ukierunkowany przepływ powietrza i wyjątkowo niski poziom hałasu.



TRYB CIEMNY

Podświetlenie RGB nie każdemu przypadnie do gustu. Niektórzy użytkownicy potrzebują tylko mocnego i cichego sprzętu i czarno-czarna estetyka NAUTILUS RS może idealnie pasować do ich dyskretnej konstrukcji. Nawet elementy montażowe nie są wykonane z błyszczącego metalu pokrytego chromem ani niklem, tylko mają ciemne i subtelne wykończenie. Podświetlenie to nie Twoja bajka? Żaden problem.



PODŚWIETLENIE ARGB

Modele NAUTILUS RS ARGB są wyposażone w osiem diod LED RGB na pompce i każdym wentylatorze, dzięki czemu można stworzyć urzekający pokaz świetlny, którym można łatwo sterować za pomocą oprogramowania ARGB płyty głównej. Włóż wtyczkę i zacznij konfigurować podświetlenie w oprogramowaniu do sterowania podświetleniem ARGB swojej płyty głównej.



ZGODNOŚĆ I MODELE

Układy chłodzenia z serii NAUTILUS RS zawierają elementy montażowe pasujące zarówno do gniazd procesora Intel LGA 1700 i LGA 1851, jak i systemów opartych na procesorach AMD z gniazdami AM4 i AM5. W komplecie znajdują się wszystkie elementy montażowe niezbędne do przymocowania radiatorów do dowolnej obudowy obsługującej radiatory o rozmiarze 240 mm lub 360 mm.



DOSKONAŁE POŁĄCZENEI TERMICZNE

Aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia, każdy układ NAUTILUS RS ma fabrycznie nałożony materiał termoprzewodzący XTM60 (TIM). XTM60 zapewnia efektywny transfer ciepła pomiędzy procesorem a miedzianą płytką chłodzącą.



Dostępność i gwarancja

Układy CORSAIR NAUTILUS RS i NAUTILUS RS ARGB są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Układy z serii NAUTILUS RS są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



































