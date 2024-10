e-Sportowy monitor ZOWIE XL2566X+ z serii XL-X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOWIE z przyjemnością ogłasza wprowadzenie na rynek monitora gamingowego XL2566X+, następcy cenionego modelu XL2566K, oficjalnego monitora najważniejszych zawodów międzynarodowych. Premiera modelu XL2566X+ oznacza debiut serii X+, wykorzystującej nowy panel Fast TN z niezwykłą częstotliwością odświeżania 400 Hz, zapewniającą krótszy czas reakcji ekranu. Nowy model jest również wyposażony w najnowszą technologię DyAc 2, zapewniającą wyjątkową klarowność obrazu dynamicznych scen. Łącząc technologie Fast TN i DyAc 2, model XL2566X+ wyznacza nowy standard dynamicznych efektów wizualnych w grach. Bazując na na mocnych stronach serii X, model XL2566X+ zapewnia wyższy poziom wygodnej regulacji położenia ekranu, a zaktualizowana funkcja XL Setting to Share umożliwia łatwy, automatyczny wybór trybu kolorów bez przerywania gry.







Misja ZOWIE

Dzięki stałemu rozwijaniu profesjonalnych produktów e-sportowych projektowanych specjalnie dla graczy FPS, firma ZOWIE głęboko zrozumiała ich potrzeby. Robiąc coś więcej i zwracając uwagę na najmniejsze szczegóły, ZOWIE zapewnia graczom nie tylko najlepsze wrażenia z gry ale pomaga im także osiągnąć lepsze wyniki. Od momentu wprowadzenia monitorów serii XL w 2010 roku firma ZOWIE nieustannie ulepsza swoje rozwiązania tak, aby uzyskać wyraźniejszy obraz obiektów w ruchu, usprawnić sterowanie parametrami monitora dla zwiększenia wygody użytkowania i wymiernego zwiększania efektywności gracza. Naszym celem jest dostarczanie funkcji i rozwiązań, które przynoszą bezpośrednie korzyści graczom w ich rywalizacji, unikając niepotrzebnie krzykliwych projektów, które nie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności gracza.



Zaprojektowane dla graczy FPS i zoptymalizowane dla gier FPS

Połączenie szybkiego panelu TN i technologii DyAc zapewnia najlepszą w swojej klasie klarowność obiektów w ruchu, zapewniając graczom FPS lepsze ogólne wrażenia wizualne. Obrazy są wyraźniejsze i ostrzejsze, co zwiększa precyzję gry. W preferowanych przez graczy FPS rozdzielczościach FHD (1280x960 dla CS2 i 1920x1080 dla VALORANT), panele Fast TN zapewniają ostrzejszy obraz w porównaniu z obrazami w rozdzielczości QHD na innych panelach. Panel TN jest najlepszym wyborem dla graczy FPS.



Co Fast TN wnosi do e-sportu

W przeciwieństwie do poprzedniej generacji paneli TN, nowy panel Fast TN ma lepsza przewodność — reakcja ciekłych kryształów jest szybsza, co skuteczniej tłumi efekt zjawy (ghost). XL2566X+ został także starannie przeprojektowany w celu zwiększenia wydajności prezentacji kolorów, oferując żywsze odcienie i większą przejrzystość co w pomaga w rozpoznawaniu wrogów.



Najnowsza technologia Dynamic Accuracy (DyAc 2)

XL2566X+ jest również wyposażony w najnowszą technologię DyAc 2, dynamiczny mechanizm dokładności ZOWIE zapewniający najlepszą w swojej klasie klarowność ruchu i doskonałe ogólne wrażenia wizualne. DyAc 2 to znacząca aktualizacja rozwiązań DyAc/ DyAc⁺, wykorzystująca teraz podwójne podświetlenie z większą precyzją kontroli, aby osiągnąć wyższy poziom redukcji rozmycia ruchu i minimalizacji efektu zjawy wraz ze zmiękczonym wyjściem światła, aby ułatwić adaptację oka.



Nowy tryb Auto Game - automatyczne dostosowanie trybu kolorów

XL25666X+ jest wyposażony w tryb Auto Game Mode oprogramowania XL Setting to Share™, który automatycznie przełącza tryby kolorów między różnymi grami i scenariuszami użytkowania. Eliminuje to kłopotliwe, ręczne wprowadzaniem zmian w celu uzyskania optymalnego dopasowania parametrów wyświetlania obrazu do aktualnej treści dla uzyskania optymalnej wydajności wizualnej.



Łożyska klasy przemysłowej do regulacji wysokości

XL2566X+ ma nową konstrukcję kolumny z regulacją wysokości wykorzystującą wytrzymałe łożyska klasy przemysłowej, dzięki czemu gracze mogą łatwiej i precyzyjniej, a co ważne w sposób powtarzalny, ustawić idealną pozycję ekranu. Pomaga to graczom ukończyć konfigurację na arenie e-sportowej w najkrótszym możliwym czasie, umożliwiając im szybkie wejście w stan skupienia na zawodach.



Dostępność i cena

Monitor XL2566X+ dostępny będzie w Polsce od końca listopada br. w sugerowanej cenie detalicznej 3099 PLN. Gwarancja 36 miesięcy. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.





















źródło: Info Prasowe - BENQ