CORSAIR - współpraca partnerska z FaZe Esports, firmą GameSquare

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

CORSAIR oraz GameSquare Holdings, spółka nowej generacji działająca w branży mediów, rozrywki, technologii i cyfrowego skarbu rodzimego, ogłosiła dziś, że CORSAIR nawiązała współpracę z należącą w całości do niej organizacją e-sportową FaZe Esports. W ramach tego trzyletniego partnerstwa CORSAIR staje się oficjalnym partnerem FaZe Esports w zakresie myszy, klawiatur, zestawów słuchawkowych i podkładek pod mysz, z wyłącznością na kategorię w zakresie integracji drużyn. Partnerstwo to koncentruje się również na wspólnej misji: wspólnym opracowywaniu nowej generacji urządzeń peryferyjnych zaprojektowanych do profesjonalnej gry na wysokim poziomie. Gracze FaZe Esports dostarczą bezpośrednich informacji zwrotnych i spostrzeżeń z testów, które doprowadzą do iteracyjnych ulepszeń produktów CORSAIR.







CORSAIR jest podekscytowany możliwością włączenia FaZe do sprawdzonej pętli sprzężenia zwrotnego i wykorzystania ich wkładu w rozwój nowej generacji urządzeń peryferyjnych zaprojektowanych z myślą o najwyższych poziomach profesjonalnej gry konkurencyjnej. Proces ten zapewnia, że każde ulepszenie jest zoptymalizowane pod kątem elitarnej WYDAJNOŚCI w grze i doskonałego wyczucia produktu.



Konkurencyjna współpraca

Sojusz ten zasila składy elitarnych drużyn FaZe w Counter-Strike, Rainbow 6 Siege, Apex Legends, PUBG, Halo i Smash. Unikalne projekty produktów FaZe Esports są obecnie opracowywane i zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Oprócz sprzętu, obie marki będą wspólnie opracowywać pełen zestaw treści, kampanii cyfrowych, aktywacji na żywo i doświadczeń fanów online, a także inicjatyw personalizacyjnych dla fanów FaZe. Współpraca ta łączy jedną z najbardziej rozpoznawalnych i odnoszących sukcesy drużyn e-sportowych z jednym z wiodących w branży dostawców sprzętu wysokiej klasy.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR