Turtle Beach Stealth Pro II - flagowy, bezprzewodowy headset gamingowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Producent akcesoriów gamingowych Turtle Beach Corporation zaprezentował bezprzewodowy, multiplatformowy headset Stealth Pro II. To nowy flagowy model marki, oferujący wysoką jakość dźwięku i mikrofonu oraz szybkie przełączanie między platformami. Stealth Pro II oferuje poziom szczegółowości dźwięku pozwalający wychwycić nawet najdrobniejsze niuanse. Aby to zobrazować, Turtle Beach zorganizowało nietypowy test z udziałem jednego z ostatnich przedstawicieli tradycji ninja - Jinichi Kawakami. W ramach eksperymentu zestawiono gracza i mistrza skradania w bezpośrednim starciu, sprawdzając, czy zaawansowany system audio Stealth Pro II pozwoli wykryć nawet najcichsze ruchy przeciwnika. Headset umożliwił uchwycenie każdego dźwięku, podkreślając jego możliwości w zakresie precyzji i immersji.







Dwie wersje i szeroka kompatybilność dla fanów Xbox, PlayStation, PC i urządzeń mobilnych

Wersja Stealth Pro II na Xbox oferuje kompatybilność z Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 4 i 5 oraz urządzeniami mobilnymi z Bluetooth. Model przeznaczony na PC i PlayStation obsługuje PC, PlayStation 4 i 5 oraz urządzenia mobilne. Oba warianty wyposażono w certyfikowany przez Japan Audio Society bezprzewodowy dźwięk Hi-Res 24-bit/96 kHz, podwójne przetworniki 60 mm Eclipse, system CrossPlay 2.0 do przełączania między platformami oraz łączność 2,4 GHz i Bluetooth. Na pokładzie znalazły się także aktywna redukcja szumów (ANC), Dolby Atmos oraz dwa wymienne akumulatory zapewniające do 40 godzin pracy każdy.



Konstrukcja wykorzystuje aluminium i materiały typu soft-touch. Komfort użytkowania mają zapewniać nauszniki z pianki z pamięcią kształtu oraz pałąk z siateczkowym zawieszeniem, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach. Model Stealth Pro II oferuje wyraźne ulepszenia względem poprzednika w zakresie jakości dźwięku, łączności i ergonomii.



Sugerowana cena detaliczna wynosi 349.99 euro. Premiera zaplanowana jest na 17 maja 2026.

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach