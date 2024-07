CORSAIR - wysokowydajne wentylatory PWM z serii RS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś udostępnienie nowych, przystępnych cenowo wentylatorów z serii RS, które imponująco skutecznie chłodzą wnętrze komputera dzięki prostym połączeniom szeregowym umożliwiającym bezproblemową konfigurację. Wentylatory z serii RS zawierają najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i stanowią idealną propozycję dla konstruktorów komputerów, którym zależy na precyzyjnym sterowaniu chłodzeniem przy użyciu PWM bez potrzeby stosowania dodatkowych kontrolerów. Wentylatory z serii RS są dostępne do wszelkich rodzajów zestawów komputerowych, w wersji ARGB z przyciągającym wzrok adresowanym podświetleniem oraz w wersji bez podświetlenia RGB.







Wentylatory z serii RS ułatwiają prowadzenie przewodów w zestawie komputerowym, ponieważ można je łączyć szeregowo ze sobą, a całość układu z płytą główną przy użyciu jednego, 4-pinowego złącza PWM. Wentylatory ARGB z serii RS wzbogacają zestaw komputerowy o dynamiczne podświetlenie bez zbędnych komplikacji, wykorzystując jedno złącze ARGB +5 V na płycie głównej. Dzięki temu usprawnieniu instalacja przebiega bezproblemowo, a sterowanie prędkością wentylatorów i podświetleniem jest dostępne na wyciągnięcie ręki za pośrednictwem płyty głównej.



Podczas niskiego obciążenia obsługa trybu Zero RPM eliminuje hałas wentylatorów, zatrzymując ich działanie, kiedy nie są potrzebne. Wentylatory z serii RS zawierają technologię CORSAIR AirGuide — sprawdzone na rynku rozwiązanie stosowane w nowoczesnych wentylatorach CORSAIR, które pomaga w precyzyjnym kierowaniu przepływu powietrza dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, przy użyciu łopatek zapobiegających powstawaniu zawirowań. Słynne łożyska CORSAIR z magnetyczną kopułą minimalizują hałas i tarcie, wydłużając jednocześnie okres eksploatacji wentylatorów, dzięki czemu są to urządzenia o wyjątkowej jakości pod każdym względem.



Wentylatory z serii RS są dostępne w wersji czarnej lub białej i w rozmiarze 120 mm lub 140 mm, dlatego stanowią wszechstronne rozwiązanie zaspokajające potrzeby każdego zestawu. Zarówno doświadczonym konstruktorom, jak i osobom składającym samodzielnie komputer po raz pierwszy wentylatory RS i RS ARGB zapewniają wyjątkową wydajność chłodzenia oraz łatwość instalacji.



Dostępność

Wentylatory z serii RS i RS ARGB są już dostępne w sprzedaży w rozmiarach 120 mm i 140 mm, pojedynczo i w zestawach, w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Wentylatory z serii RS i RS ARGB są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR