CORSAIR -klawiatury TKL z optycznymi przełącznikami klawiszy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dzisiaj nową, atrakcyjną klawiaturę optyczno-mechaniczną bez bloku numerycznego z rodziny K60 PRO: K60 PRO TKL. Ta elegancka i kompaktowa klawiatura oferuje pełnię funkcji gamingowych klawiatur K60 PRO w zajmującej niewiele miejsca konstrukcji bez bloku numerycznego. Dodatkowo zwiększa efektywność dzięki superszybkim optyczno-mechanicznym przełącznikom klawiszy CORSAIR OPX wzbogacającym arsenał funkcji klasy premium. Wysokiej klasy przełączniki optyczne są też dostępne w cenionej optyczno-mechanicznej klawiaturze gamingowej K70 PRO OPX, która ma swoją premierę również dzisiaj. Gracze ceniący klawiatury ze słynnej serii K70 PRO mogą teraz korzystać z zalet przełączników CORSAIR OPX w wersji czarnej lub białej do wyboru.







K60 PRO TKL ma superszybkie optyczno-mechaniczne przełączniki klawiszy CORSAIR OPX o krótkim, 1-milimetrowym dystansie zadziałania, dzięki czemu szybko rejestruje naciśnięcia i zapewnia niezrównaną efektywność. Niezwykle płynny ruch liniowy, szybkie działanie i błyskawiczna reakcja znakomicie sprawdzają się w wyczynowej grze oraz podczas pisania, a każdy przełącznik ma gwarantowaną wytrzymałość na aż 150 milionów naciśnięć klawisza. Osadzone w wytrzymałej obudowie aluminiowej K60 PRO TKL przełączniki klawiszy pomagają grać na wyższym poziomie przez całe lata.



Oprócz znakomitych optycznych przełączników klawiszy K60 PRO TKL ma też wszystkie inne cechy wysokowydajnej klawiatury gamingowej. Dzięki konstrukcji bez bloku numerycznego K60 PRO TKL mieści się na niemal każdym biurku, można ją szybko przygotować do działania, używając odłączanego przewodu USB Type-C, a hiperwysoka częstotliwość raportowania 8000 Hz umożliwia niezwykle wysoką efektywność naciskania klawiszy. Klawiatura ma wytrzymałe nakładki klawiszy z poliwęglanu, przez który prześwituje efektowne podświetlenie RGB ozdabiające biurko, a także wygodne skróty do sterowania multimediami, głośnością i wbudowanymi funkcjami. Oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia wszechstronne sterowanie klawiaturą i dostosowywanie podświetlenia RGB, a także zmianę mapowania klawiszy, programowanie makr i synchronizację podświetlenia z wybranymi grami.



Przełączniki klawiszy CORSAIR OPX zastosowano też w pełnowymiarowej klawiaturze K70 PRO OPX, która dopełnia e-sportową linię słynnych klawiatur CORSAIR, wnosząc do niej błyskawiczną reakcję optycznych przełączników klawiszy. K70 PRO OPX działa z technologią AXON Hyper-Processing, która przesyła sygnały naciśnięć klawiszy nawet 8 razy szybciej niż standardowe klawiatury gamingowe, ma specjalny przełącznik turniejowy oraz mnóstwo funkcji ułatwiających odnoszenie zwycięstw. Klawiatura ta umożliwia stawanie do najcięższych zmagań, a jednocześnie przyciąga uwagę eleganckim wyglądem w kolorze czarnym lub białym.



Kolejną białą opcją wśród klawiatur jest wprowadzana do oferty również dzisiaj mechaniczna klawiatura gamingowa K70 PRO MINI WIRELESS 60%. Ta personalizowana w szerokim zakresie kompaktowa klawiatura ma dynamiczny styl doskonale pasujący do nowoczesnego sprzętu gamingowego i każdego miejsca, w które ją zabierzesz.



Dostępność, gwarancja i ceny

Optyczno-mechaniczna klawiatura gamingowa RGB bez bloku numerycznego CORSAIR K60 PRO TKL RGB, optyczno-mechaniczne klawiatury gamingowe CORSAIR K70 PRO RGB oraz mechaniczna klawiatura gamingowa CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60% — biała są już jest dostępne w sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



Klawiatury CORSAIR K60 PRO TKL, CORSAIR K70 PRO OPX, CORSAIR K70 PRO OPX — biała i CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS — biała są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



Aktualne informacje o cenie klawiatur CORSAIR K60 PRO TKL, CORSAIR K70 PRO OPX, CORSAIR K70 PRO OPX — biała i CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS — biała można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.





































Źródło: Info Prasowe / CORSAIR