Samsung prezentuje monitor do gier Odyssey OLED G8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach IFA w Berlinie Samsung zaprezentował kolejny produkt premium z linii Odyssey – OLED G8. Odyssey OLED G8 jest pierwszym gamingowym monitorem OLED od Samsung i będzie dostępny w ultracienkiej, 34-calowej wersji. Nowy monitor wyposażony jest w panel OLED, wykorzystujący technologię Quantum Dot. Ponadto ma on szereg najnowszych funkcji gamingowych, w tym niewiarygodnie niski czas reakcji wynoszący 0.1 ms i częstotliwość odświeżania 175 Hz. Nowy 34-calowy Odyssey OLED G8 ma grubość 3.9 mm w najcieńszym punkcie, co jest najlepszym wynikiem w tej kategorii produktowej, oraz ma elegancką, metalową ramkę. Monitor nie wymaga dodatkowego podświetlenia, a jednocześnie zapewnia doskonałe kolory RGB i realistyczne odwzorowanie czerni.







Ultraszeroki monitor do gier o rozdzielczości QHD (3440 x 1440) ma proporcje 21:9, natężenie kolorów 100%, przestrzeń kolorów DCI-99,3%, co zapewnia niesamowity obraz niezależnie od rodzaju gry. Efekty te podkreślone są przez współczynnik kontrastu statycznego wynoszący milion do jednego, który pozwala wydobyć najbardziej subtelne szczegóły. W połączeniu z krzywizną 1800R, Odyssey OLED G8 zapewnia wysokie poczucie imersji podczas rozgrywki.



Odyssey OLED G8 jest wyposażony w funkcje gamingowe, które dają każdemu graczowi przewagę w rozgrywce. Po pierwsze, monitor OLED posiada certyfikat VESA DisplayHDR 400 True Black. To gwarancja, że dzięki dokładnemu odwzorowaniu kolorów i kontrastu, wyświetlane treści będą żywe i realistyczne. Oprócz szybkiego czasu reakcji i wysokiej częstotliwości odświeżania monitor Odyssey OLED G8 jest dodatkowo wyposażony w technologię AMD FreeSync Premium, która zapewnia płynną rozgrywkę.



Odyssey pozwala również użytkownikom skorzystać z dostępu do najlepszych gier i rozrywki. To wszystko dzięki możliwości strumieniowania treści przez Samsung Smart Hub, który oferuje dostęp do najnowszych programów na Amazon Prime, Netflix, YouTube i od innych wiodących dostawców usług OTT, nawet bez połączenia z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Dzięki Samsung TV Plus użytkownicy mają też dostęp do treści na żywo, bez konieczności pobierania czegokolwiek lub rejestrowania się.



Zintegrowany hub IoT (internet rzeczy) pozwala użytkownikom sprawdzać wszystkie urządzenia IoT bezprzewodowo podłączone do monitora, a aplikacja SmartThings umożliwia im monitorowanie takich urządzeń w całym domu. Intuicyjny panel sterowania aplikacji pomaga obserwować i dostosowywać ustawienia, między innymi temperaturę i wilgotność.



W Odyssey OLED G8 wbudowany jest Samsung Gaming Hub – czyli kompleksowa platforma do odkrywania gier online. Gracze mogą przeglądać i grać w tytuły udostępniane przez takich partnerów jak Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik i Amazon Luna z natychmiastowym dostępem do najlepszych usług streamingowych. Możliwość taką zapewnia zaawansowana technologia streamingu gier Samsung, która gwarantuje płynną wizualizację i szybką rozgrywkę, bez konieczności pobierania treści i ich przechowywania.



Monitor Odyssey OLED G8 to gwarancja komfortu podczas swojej ulubionej rozgrywki. Podstawka z regulacją wysokości (HAS) a także możliwość przechylenia monitora zapewniają ergonomię, dzięki której każdy gracz może znaleźć idealną pozycję, niezależnie od tego, w co gra: czy są to wyścigi, czy przygodówka fantasy.



Aby zapewnić jeszcze lepsze efekty wizualne, monitor wyposażony jest w doskonale znaną z linii Odyssey funkcję CoreSync & Core Lighting+, która została udoskonalona na potrzeby OLED G8. Ta zaawansowana technologia oświetleniowa zastosowana z tyłu monitora, dopasowuje się do kolorów na ekranie i sprawia, że wyświetlane treści są jeszcze bardziej realistyczne, a doświadczenia z gry zapadają w pamięć. Ponadto Odyssey OLED G8 jest wyposażony w porty Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.4) oraz USB-C, które dają możliwość podłączenia wielu urządzeń, a także głośnik stereo SW, zapewniający doskonały dźwięk.



Odyssey OLED G8 będzie wprowadzany na rynek globalny od IV kwartału 2022 roku, przy czym harmonogramy premier będą się różnić w zależności od regionu.































Źródło: Info Prasowe / Samsung