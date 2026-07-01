CORSAIR 2800X RS-R ARGB ATX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłasza wprowadzenie na rynek obudowy 2800X RS-R ARGB, która oferuje zaawansowane funkcje dla entuzjastów samodzielnego montażu w obudowie formatu Micro-ATX. Obudowa CORSAIR 2800X jest dostępna w kolorze czarnym lub białym i stanowi bardziej kompaktową wersję popularnej obudowy 3500X, zapewniając wszystko, czego potrzebują konstruktorzy komputerów i integratorzy systemów, w przystępnej cenie. Obudowa zapewnia miejsce na pełnowymiarowe karty graficzne i jest wyposażona w trzy fabrycznie zamontowane wentylatory RS120-R ARGB PWM z odwróconym wirnikiem, które zapewniają doskonałe chłodzenie i możliwość dostosowania oświetlenia już po wyjęciu z pudełka. Jest to kompaktowa i bogato wyposażona obudowa w formacie Micro-ATX, dzięki czemu stanowi wszechstronną podstawę dla wydajnych komputerów.







KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA, DUŻA WYDAJNOŚĆ

Model 2800X został zaprojektowany z myślą o kompaktowych konfiguracjach z płytami głównymi w formacie Micro-ATX, dzięki czemu z łatwością zmieści się na każdym biurku, zapewniając jednocześnie taką samą WYDAJNOŚĆ i funkcje jak większe konfiguracje w formacie ATX, ale bez niewykorzystanych gniazd rozszerzeń PCIe, co pozwala uzyskać bardziej przejrzystą, wydajniejszą i tańszą konfigurację. Mimo że obudowa 2800X jest bardziej kompaktowa niż obudowa mid-tower, taka jak FRAME 5000D, ma przestronne wnętrze z 410 mm wolnej przestrzeni na kartę graficzną, co zapewnia nawet największym kartom graficznym mnóstwo miejsca. Obsługuje również zaawansowane opcje chłodzenia, które zazwyczaj spotyka się w większych obudowach. W górnej części obudowy można zamontować radiatory o długości do 360 mm, co zapewnia skuteczne chłodzenie procesorów o wysokiej wydajności. Skuteczny przepływ powietrza wewnątrz obudowy zapewnia 10 mocowań wentylatorów 120 mm, co daje szerokie możliwości zarówno w zakresie chłodzenia wewnętrznego, jak i oświetlenia RGB.



SZYBA PANORAMICZNA Z WENTYLATORAMI Z ODWRÓCONYM KIERUNKIEM OBROTÓW

Obudowa 2800X pozwala z łatwością zaprezentować sprzęt i podświetlenie RGB oraz starannie poprowadzić przewody, dzięki przedniemu i bocznym panelom ze szkła hartowanego, które zapewniają szeroki widok na wnętrze obudowy. Na wewnętrznym panelu bocznym zamontowano 3 wentylatory RS120-R z odwróconym wirnikiem, obsługujące oświetlenie ARGB PWM, które zapewniają niezakłócone podświetlenie RGB i zasysają chłodne powietrze z zewnątrz obudowy, zapewniając silny przepływ powietrza wewnątrz obudowy. Wentylatory RS120-R są wyposażone w łożysko z magnetyczną kopułką, które zapewnia cichą pracę, a wszystkie trzy wentylatory podłącza się do płyty głównej za pomocą zaledwie jednego 4-pinowego kabla PWM oraz kabla +5 V ARGB, co umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej wentylatorów i sterowanie podświetleniem RGB bez konieczności stosowania oddzielnego sterownika wentylatora.



FUNKCJONALNOŚĆ DIY

Model 2800X oferuje mnóstwo przydatnych funkcji zarówno dla osób samodzielnie montujących komputery, jak i integratorów systemów. Obsługuje najnowsze płyty główne z odwróconymi złączami firm ASUS, MSI i GIGABYTE, umożliwiając tworzenie konfiguracji bez widocznych kabli, co zapewnia naprawdę nieskazitelny wygląd. Zawiera również wbudowane ramię stabilizujące, zapobiegające opadaniu karty graficznej, które można regulować, aby chronić zarówno kartę graficzną, jak i gniazdo PCIe. Tylna komora ułatwia prowadzenie przewodów dzięki trzem paskom na rzepy służącym do prowadzenia i mocowania kabli, a kombinowana płyta montażowa umieszczona za płytą główną umożliwia zamontowanie dwóch dysków SSD lub jednego dysku HDD, co ułatwia rozbudowę pamięci masowej. Gniazda wejścia/wyjścia umieszczone na górze obudowy zapewniają zarówno szybkość, jak i zgodność dzięki 1 portowi USB 3.2 Gen 1 typu A (5 Gb/s) oraz 1 portowi USB 3.2 Gen 2x2 typu C, umożliwiającym superszybki transfer danych z prędkością do 20 Gb/s.



Łatwa aktualizacja do iCUE LINK

Zmodernizuj system sterowania oświetleniem i prędkością wentylatorów obudowy 2800X, przechodząc na ekosystem iCUE LINK za pomocą kontrolera hybrydowego COMMANDER DUO Hybrid Lighting and Fan Controller (sprzedawanego osobno). COMMANDER DUO ułatwia dodanie do systemu układu chłodzenia procesora cieczą iCUE LINK lub dodatkowych wentylatorów obudowy. Dzięki obsłudze zarówno komponentów standardu PWM (4–pinowych), jak i iCUE LINK, kontroler pozwala sterować prędkością wentylatorów oraz synchronizować oświetlenie RGB wszystkich podłączonych urządzeń w ramach jednego interfejsu za pomocą zaawansowanego oprogramowania CORSAIR iCUE (wymagany jest również moduł iCUE LINK System Hub).



Dostępność, gwarancja i ceny

Model CORSAIR 2800X, jest już dostępny w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów firmy CORSAIR na całym świecie oraz w sklepie internetowym CORSAIR w cenie 349 PLN. Obudowa CORSAIR 2800X jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.































źródło: Info Prasowe - CORSAIR