CORSAIR A115 - nowy, wydajny układ chłodzenia typu Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś wprowadzenie na rynek najnowszej pozycji w ofercie produktów do chłodzenia procesorów — wysokowydajnego układu chłodzenia procesora powietrzem typu tower A115. Starannie opracowany z myślą o redukcji wysokiej temperatury generowanej przez najnowsze procesory Intel i AMD A115 jest najmocniejszym i najwydajniejszym układem chłodzenia powietrzem w historii CORSAIR, a jego innowacyjne funkcje niezwykle ułatwiają zarówno instalację, jak i regulację. Serce układu A115 stanowi sześć 6-milimetrowych rurek chłodzących oraz wydajna miedziana płyta chłodząca, dzięki którym układ radzi sobie z procesorami CPU osiągającymi 270 W TDP. Nieco wypukły kształt płyty chłodzącej optymalizuje kontakt z procesorem, zapewniając maksymalny transfer ciepła i stabilność. Po wchłonięciu ciepła 90 niklowanych żeberek chłodzących zapewnia 1.69 m2 powierzchni chłodzącej, która pozwala na jego szybkie rozpraszanie.







Układ A115 jest wyposażona w dwa wentylatory CORSAIR AF140 ELITE z technologią AirGuide i łopatkami zapobiegającymi powstawaniu zawirowań, co powoduje koncentrację przepływu powietrza. Te wysokowydajne wentylatory osiągają do 1600 obrotów/min, jednocześnie generując hałas na poziomie zaledwie 33.9 dBA, a to za sprawą dynamicznych łożysk olejowych. Innowacyjny, opracowany przez CORSAIR system montażu wsuwanego z zapadką do wentylatorów jest teraz jeszcze smuklejszy i zawiera beznarzędziowy mechanizm regulacji wysokości. Dzięki temu układ jest zgodny z szerokim asortymentem modułów pamięci DRAM o różnej wysokości.



Aby zapewniać solidne i niezawodne dopasowanie do wysokowydajnych procesorów, układ A115 ma system mocowania CORSAIR HoldFast 2.0, zawierający uchwyty do najnowszych gniazd INTEL LGA 1700 i AMD AM4/AM5. Układ chłodzenia ma nałożoną fabrycznie, cenioną na rynku za najwyższą wydajność pastę termoprzewodzącą CORSAIR XTM70, dlatego jest gotowy do instalacji i optymalnego transferu ciepła bezpośrednio po rozpakowaniu.



Dostępność i ceny

Wysokowydajny układ chłodzenia powietrzem procesora typu tower CORSAIR A115 jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w rekomendowanej cenie 499 PLN. Układ A115 jest objęty pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR