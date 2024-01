Premiera Samsung Galaxy S24

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje najnowsze smartfony Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24, oferując użytkownikom nowe możliwości wraz z Galaxy AI. Seria Galaxy S wyznacza nową erę rozwoju osobistych urządzeń mobilnych, która na zawsze zmieni sposób w jaki wspierają nas one na co dzień. AI potęguje niemal każde doświadczenie korzystania ze smartfonów z serii Galaxy S24 – od komunikacji bez barier językowych (dzięki inteligentnym tłumaczeniom tekstu i rozmów telefonicznych), przez uwolnienie kreatywności swobody (dzięki narzędziom Galaxy ProVisual Engine), aż po wprowadzenie nowego standardu wyszukiwania, który odmieni sposób odkrywania otaczającego świata przez użytkowników Galaxy.







Epickie doświadczenia każdego dnia

Galaxy AI oferuje inteligentne rozwiązania przydatne w wielu codziennych zastosowaniach. Zaczynając od podstawowej roli, jaką spełnia smarton, czyli komunikacji, smartfony z serii Galaxy S24 pozwolą pokonywać bariery językowe łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz będzie można porozmawiać ze znajomym lub współpracownikiem z zagranicy albo zarezerwować nocleg w innym kraju. Wszystko to dzięki funkcji Live Translate (Tłumaczenie na żywo), czyli dwukierunkowemu tłumaczeniu głosowemu i tekstowemu rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym w aplikacji natywnej. Nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych aplikacji, a wbudowana w urządzenie technologia AI zapewnia całkowitą prywatność rozmów. Funkcja Interpreter (Tłumacz) umożliwia natychmiastowe tłumaczenie rozmów na żywo na podzielonym ekranie, pozwalając rozmówcom na przeczytanie prowadzonego dialogu. Co więcej, nie potrzebuje ona do działania danych mobilnych ani Wi-Fi.



W przypadku takich aplikacji jak Wiadomości, funkcja Chat Assist (Asystent pisania) oferuje pomoc w dobraniu tonu rozmowy, aby wymiana informacji odbywała się z zachowaniem odpowiednich norm, w zależności od tego, czy będzie to uprzejma wiadomość do współpracownika czy krótki i chwytliwy wpis w mediach społecznościowych. Wbudowana w klawiaturę Samsung technologia AI potrafi też tłumaczyć wiadomości, e-maile i inne treści w czasie rzeczywistym w 13 językach. W samochodzie funkcja Android Auto automatycznie streści przychodzące wiadomości i zasugeruje przykładowe odpowiedzi i działania, takie jak wysłanie przewidywanego czasu przyjazdu do celu, umożliwiając pozostanie w kontakcie i skupienie się na drodze.



Także funkcja Note Assist (Asystent notatek) w aplikacji Samsung Notes oferuje użytkownikom solidne wsparcie. Oferuje ona generowane przez AI podsumowania, tworzenie szablonów, które usprawniają robienie notatek przy pomocy gotowych formatów, oraz tworzenie okładek umożliwiających szybki przegląd notatek. W przypadku nagrań głosowych, nawet gdy mamy do czynienia z wieloma rozmówcami, funkcja Transcript Assist (Asystent transkrypcji) wykorzystuje technologię AI i zamienia mowę na tekst, tworząc transkrypcje, streszczenia, a nawet tłumaczenia nagrań.



Galaxy S24 przenosi podstawowe funkcje telefonu w przyszłość nie tylko w zakresie komunikacji. Wyszukiwanie online zmieniło niemal każdy aspekt naszego życia. Galaxy S24 rozpoczyna nowy etap w historii wyszukiwania jako pierwszy smartfon oferujący intuicyjną wyszukiwarkę sterowaną gestami o nazwie Circle to Search (Zakreśl, by wyszukać). Aby udostępnić użytkownikom nowe narzędzie, Galaxy we współpracy ze światowym liderem w zakresie wyszukiwania informacji, firmą Google, przygotowało nowe formy odkrywania świata za pomocą prostego gestu. Długie naciśnięcie przycisku Home pozwala zakreślić, zaznaczyć, podświetlić lub dotknąć czegokolwiek na ekranie smartfonów z serii Galaxy S24, aby zobaczyć wysokiej jakości wyniki wyszukiwania. Jeśli zobaczysz interesujący obiekt w tle postu znajomego w mediach społecznościowych lub coś przykuje Twoją uwagę na kanale YouTube Shorts, możesz w szybki sposób dowiedzieć się o tym więcej – bez opuszczania aplikacji, z której aktualnie korzystasz. Ponadto, w zależności od lokalizacji, możliwe będzie wyświetlanie podsumowań opartych na AI, które będą zawierać pomocne informacje i kontekst zebrane z całej sieci. Ponadto można będzie zadawać bardziej złożone i zniuansowane pytania.



Uwolnij kreatywność i odkrywaj świat, jak nigdy wcześniej

Seria Galaxy S24 oferuje ProVisual Engine, czyli rozbudowany zestaw narzędzi opartych na AI, które przekształcają możliwości rejestrowania obrazu i maksymalizują swobodę twórczą na każdym etapie, od ustawienia ujęcia po udostępnienie go w mediach społecznościowych. Koniec z poruszonymi, rozpikselowanymi zdjęciami robionymi z dużej odległości. Galaxy S24 Ultra jest wyposażony w Quad Tele System z nowym obiektywem z 5-krotnym zoomem optycznym i współpracuje z matrycą 50 MP, zapewniając optyczne powiększenie obrazu na poziomach 2x, 3x, 5x i 10x dzięki funkcji Adaptive Pixel Sensor. Użytkownicy mają również możliwość fotografowania przy 100-krotnym powiększeniu dzięki funkcji udoskonalonego zoomu cyfrowego.



Dzięki ulepszonym możliwościom funkcji Nightography zdjęcia i filmy wykonane przy pomocy Galaxy S24 wyglądają znakomicie w każdych warunkach, nawet po przybliżeniu. Galaxy S24 Ultra pozwala uchwycić więcej światła w przyciemnionych sceneriach dzięki większemu rozmiarowi piksela, który obecnie wynosi 1.4 um i jest o 60% większy w porównaniu z poprzednim modelem. Rozmycie obrazu w Galaxy S24 Ultra zostało zredukowane dzięki szerszym kątom optycznego stabilizatora obrazu (OIS) i udoskonalonej funkcji kompensacji drgań dłoni. Podczas nagrywania filmów zarówno przedni, jak i tylny aparat są wyposażone w dedykowany blok ISP zapewniający redukcję szumów, a Galaxy S24 analizuje dane żyroskopowe, aby odróżnić poruszanie się osoby filmującej od ruchu filmowanego obiektu. Pozwala to na skuteczniejsze usuwanie zakłóceń i nagrywanie wyraźnych filmów w mroku, nawet z dużej odległości.



Po wykonaniu zdjęć innowacyjne narzędzia do edycji Galaxy AI umożliwiają dokonywanie prostej edycji obrazu, takiej jak wymazywanie, rekomponowanie i remastering zdjęć. Podczas łatwiejszych i bardziej wydajnych optymalizacji funkcja Edit Suggestion wykorzystuje sugestie Galaxy AI dotyczące poprawek każdego zdjęcia. Aby umożliwić użytkownikom jeszcze większą kreatywną kontrolę i swobodę działania, funkcja Generative Edit (Edycja generatywna) potrafi wypełniać części tła zdjęcia za pomocą AI. Jeśli fotografia jest przekrzywiona, AI wypełni braki. Gdy coś na zdjęciu musi zostać nieznacznie przesunięte, aby znaleźć się w idealnej pozycji, AI pozwala użytkownikom dokonać korekty pozycji i wygenerować idealnie wkomponowane tło w miejsce oryginalnego obiektu. Zawsze, gdy Galaxy S24 wykorzystuje możliwości AI do ulepszenia zdjęcia, na obrazie i w metadanych pojawi się znak wodny, a jeśli szybkie migawki wymagają spowolnienia, nowa funkcja Instant Slow-mo może wygenerować dodatkowe klatki na podstawie zarejestrowanych ruchów, aby płynnie spowolnić dynamiczne sceny, oferując bardziej szczegółowy widok.



Aby ujęcie zachwycało na każdym etapie, funkcja Super HDR udostępnia realistyczny podgląd przed naciśnięciem migawki. I choć rejestrowanie wspomnień jest kluczową funkcją smartfonu, dzielenie się nimi ze światem jest równie ważne. Obecnie aplikacje społecznościowe w pełni wykorzystują system aparatu Galaxy oparty na AI. Najwyższej klasy aparaty z serii Galaxy S integrują się teraz bezpośrednio z aplikacjami mobilnymi, takimi jak Instagram, w trybie HDR, usprawniając udostępnianie zdjęć w sieci. Kiedy zechcesz obejrzeć zdjęcie w Galerii lub na kanale społecznościowym, będzie ono prezentowane także w jakości Super HDR, oferując bardziej realistyczny zakres jasności, kolorów i kontrastu dzięki analizie podkreślonych fragmentów obrazu.



Najbardziej inteligentne środowisko Galaxy klasy premium

Wraz ze wzrostem znaczenia AI w codziennym życiu, moc obliczeniowa urządzeń musi podążać za wymaganiami użytkowników. Gaming. Intensywne nagrywanie i edycja wideo. Korzystanie z pięciu aplikacji podczas planowania podróży. Bez względu na zadanie, smartfony z serii Galaxy S24 zapewniają niesamowite wrażenia dzięki ulepszeniom w zakresie chipsetu, wyświetlacza i nie tylko. Galaxy S24 Ultra jest wyposażony w Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform dla Galaxy. Ten chipset, zoptymalizowany pod kątem użytkowników Galaxy, zapewnia niesamowite ulepszenia NPU gwarantujące niewiarygodnie wydajne przetwarzanie AI. Wydajność wszystkich trzech modeli Galaxy S24 poprawiają także adaptacyjne częstotliwości odświeżania w zakresie 1–120 Hz.



Smartfony z serii Galaxy S24 sprawdzą się również w mobilnych rozgrywkach. Galaxy S24 Ultra oferuje optymalny system kontroli termicznej wraz z do 1.9 razy większą komorą chłodzenia. Technologia Ray Tracing zapewnia realistyczne efekty wizualne oraz doskonały efekt cieni i odbić, a dzięki współpracy z wiodącymi partnerami w branży gier, Galaxy S24 pozwala użytkownikom uzyskać większą optymalizację popularnych tytułów.



Najjaśniejszy wyświetlacz Galaxy w historii oferuje jeszcze bardziej dynamiczną i realistyczną grafikę. Galaxy S24 oferuje jasność szczytową na poziomie 2600 nitów i zapewnia lepszą jakość obrazu na zewnątrz dzięki funkcji Vision Booster. Wyświetlacz Galaxy S24 Ultra wzmocniono powłoką Corning Gorilla Armor, która chroni smartfon przed przed zarysowaniem. Wyświetlacz oferuje redukcję odblasków nawet o 75% w szerokim zakresie warunków oświetleniowych, zapewniając płynną i komfortową obsługę. We wszystkich modelach z serii Galaxy S24 udoskonalenia konstrukcyjne w postaci smuklejszych ramek ułatwiają oglądanie i oferują większe rozmiary ekranów: ekran Galaxy S24+ mierzy 6.7 cala, a ekran Galaxy S24 – 6.2 cala – przy zachowaniu tych samych rozmiarów. Galaxy S24 Ultra oferuje bardziej płaski wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, który został zoptymalizowany nie tylko pod kątem oglądania, ale także produktywności. Ponadto model Galaxy S24+ obsługuje teraz ten sam poziom rozdzielczości QHD+, co Galaxy S24 Ultra.



Zaawansowane zabezpieczenia i ochrona prywatności to większe zaufanie

Wysoki poziom ochrony Galaxy S24 zapewnia wielowarstwowa platforma Samsung Knox, która zabezpiecza krytyczne informacje i chroni urządzenie przed lukami w oprogramowaniu, wykorzystując kompleksowe rozwiązania sprzętowe, technologię wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym i system ochrony opartej na współpracy. Wieloletnia tradycja Samsung w zakresie zapewniania użytkownikom wyboru i kontroli nad ich urządzeniami jest kontynuowana w erze AI. Użytkownicy Galaxy S24 mają całkowitą kontrolę nad tym, na ile ich dane pozwolą ulepszyć wrażenia związane z funkcjami AI – wszystko to poprzez ustawienia Advanced Intelligence, które umożliwiają wyłączenie przetwarzania danych online dla funkcji AI.



Wizja bezpiecznej, wzajemnie połączonej i pozbawionej haseł przyszłości Knox Matrix jest również rozwijana przy wykorzystaniu kluczy dostępu. Klucze dostępu zapewniają wygodny i bezpieczny dostęp do zarejestrowanych stron internetowych i aplikacji użytkowników na wszystkich zaufanych urządzeniach za pomocą cyfrowych poświadczeń, chroniąc przed atakami phishingowymi. Funkcja wzmocnionej ochrony danych oferuje zaawansowane szyfrowanie podczas tworzenia kopii zapasowych, synchronizacji lub przywracania danych z wykorzystaniem chmury Samsung Cloud, umożliwiając użytkownikom smartfonów z serii Galaxy S24 synchronizację i bezpieczeństwo podczas łączenia się z innymi urządzeniami. Dzięki temu dane mogą być szyfrowane lub rozkodowywane wyłącznie na urządzeniach użytkownika, a to oznacza, że nikt poza nim nie może ich zobaczyć, nawet w przypadku naruszenia bezpieczeństwa serwera lub kradzieży danych do logowania. Z kolei w przypadku utraty dostępu do zaufanego urządzenia, kod do odzyskiwania danych może pomóc zapobiec ich utracie. Galaxy S24 jest również chroniony przez liczne innowacyjne funkcje bezpieczeństwa i prywatności firmy Samsung, między innymi przez Knox Vault, Security & Privacy Dashboard, Auto Blocker, Secure Wi-Fi, Private Share czy Maintenance Mode.



Kolejny etap podróży firmy Samsung w stronę dbałości o środowisko

Wprowadzenie nowej kategorii doświadczeń mobilnych wymaga też zmiany sposobu projektowania urządzeń Galaxy, aby ograniczyć koszty dla ludzi i planety. Wraz s serią Galaxy S24 Samsung kontynuuje wykorzystywanie różnorodnych materiałów z recyklingu, w tym tworzyw sztucznych, szkła i aluminium do produkcji komponentów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń Galaxy. Wysiłki te idą również o krok dalej. Po raz pierwszy w historii, w Galaxy S24 można znaleźć elementy wykonane z kobaltu i rzadkich pierwiastków z recyklingu. W Galaxy S24 Ultra do produkcji baterii użyto co najmniej 50% kobaltu z recyklingu, a w głośnikach wykorzystano 100% rzadkich minerałów z odzysku. Galaxy S24 to także pierwszy smartfon z serii Galaxy S wykonany ze stali i termoplastycznego poliuretanu (TPU) pochodzących z recyklingu. Galaxy S24 Ultra zawiera co najmniej 40% stali z odzysku w głośnikach i co najmniej 10% przedkonsumenckiego TPU z recyklingu w klawiszach bocznych i przyciskach regulacji głośności. Ponadto każdy model Galaxy S24 jest pakowany w pudełko wykonane w 100% z papieru makulaturowego.



Najnowszy flagowiec Samsung kontynuuje zobowiązanie firmy do wydłużenia cyklu życia produktu, oferując 7 generacji aktualizacji systemu operacyjnego i 7 lat aktualizacji zabezpieczeń, aby umożliwić użytkownikom niezawodne korzystanie ze zoptymalizowanej wydajności urządzeń Galaxy przez jeszcze dłuższy czas. Ponadto, model Galaxy S24 uzyskał certyfikat UL ECOLOGO, a jego ślad węglowy został zmierzony i zweryfikowany przez organizację The Carbon Trust.



Precyzja technologii i elegancja każdego detalu

Galaxy S24 Ultra to pierwszy smartfon Galaxy z tytanową ramką. Znacznie cieńsza obudowa Galaxy S24 Ultra oferuje wyższy komfort użytkowania i wygodniejszy chwyt, a opływowy design Galaxy S24+ i Galaxy S24 podnosi wizualną estetykę poprzez płynne połączenie tylnej pokrywy urządzenia z ramką boczną. Modele z serii Galaxy S24 dostępne są w następujących kolorach inspirowanych minerałami: szarym, czarnym, fioletowym i żółtym. Wszystkie trzy modele będą oferowane także w innych odcieniach dostępnych wyłącznie online: zielonym, pomarańczowym, błękitnym.



Rusza przedsprzedaż serii Galaxy S24

Z okazji premiery smartfonów z serii Galaxy S24, Samsung przygotował specjalne oferty przedsprzedażowe. Chętni na zakup nowych flagowców Galaxy mogą skorzystać z Programu Odkup i zyskać nawet do 3000 PLN lub z oferty Zwrot na kartę i zyskać 400 PLN gwarantowanego zwrotu na kartę. Dodatkowo, w ciągu pierwszego tygodnia przedsprzedaży, Samsung przygotował prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds2 w kolorze grafitowym o wartości 499 PLN. Promocja potrwa do 23 stycznia br. lub do wyczerpania puli nagród.



Równolegle startuje także Styczniowa promocja dla studentów dzięki której można zyskać 10% zwrotu przy zakupie dowolnego modelu z serii Galaxy S24. Styczniowy Program Studencki potrwa do 30 stycznia br. i łączy się z powyższymi promocjami. W ramach specjalnej oferty 2x więcej pamięci dostępnej na stronie samsung.pl można nabyć Galaxy S24, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra w większym wariancie pamięciowym w cenie niższego, przykładowo: Galaxy S24 (8+256GB) w cenie wersji (8+128 GB). Promocja 2x więcej pamięci potrwa do 30 stycznia br.



Aby skorzystać z Programu Odkup lub z oferty Zwrot na kartę należy:

- Kupić smartfon Galaxy S24, Galaxy S24+ lub Galaxy S24 Ultra do 30 stycznia br. u partnera handlowego wymienionego w regulaminie lub w sklepie Samsung.pl.

- Aktywować zakupiony smartfon do 11 lutego br., a następnie zalogować się do aplikacji Samsung Members i aby pobrać kod promocyjny.

- W terminie do 18 lutego br. odesłać wypełniony formularz promocji Odkup lub Zwrot na kartę. W przypadku promocji Odkup, po wypełnieniu formularza, ciągu 4 dni roboczych należy odesłać wcześniej wyceniony smartfon do Foxway. Liczba benefitów jest ograniczona























Źródło: Info Prasowe / Samsung