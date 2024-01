eXc - Kolorowe akcesoria GSM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zimowe ferie to czas, w którym warto postawić na sport, np. narty lub łyżwy. Jednak z drodze na stok lub lodowisko dziecko może mieć ochotę posłuchać ulubionej muzyki, która wprawi je w jeszcze lepszy nastrój. Dla każdego małego melomana firma eXc przygotowała bezprzewodowe słuchawki douszne eXc COOL. Są one dostępne w 6 modnych, młodzieżowych kolorach. eXc COOL to klasyczne „pchełki” zamykane w małym etui ładującym. Etui to posiada baterię o pojemności 230 mAh, która pozwala naładować słuchawki aż 4 razy. Kształt słuchawek zaprojektowano tak, by nie męczyły uszu i nie wypadały, nawet podczas intensywnego ruchu. Dzięki zastosowanej technologii są neutralne w swoim brzmieniu, co pozwala na słuchanie różnych rodzajów muzyki. Z poziomu słuchawek można sterować głośnością, odtwarzaczem muzyki i połączeniami telefonicznymi. Słuchawki eXc COOL kosztują 89 PLN.







Powerbank dla podtrzymania energii

Każdy młody człowiek zabierze na ferie swój smartfon. Z pewnością będzie go intensywnie używać w podróży, a także na stoku lub lodowisku do uwieczniania radosnych chwili na zdjęciach oraz do przesyłania ich rodzicom. W takim wypadku na pewno przyda się powerbank, który uchroni smartfon przed całkowitym rozładowaniem. Doskonale sprawdzi się tu powerbank eXc CARRY, który ma pojemności 5000 mAh. Taka moc pozwoli naładować smartfon do pełna. Powerbank bez trudu zmieści się do plecaka, torby lub kieszeni. Urządzenie jest dostępne w 3 kolorach: różowym, granatowym i tradycyjnym czarnym. Powerbank eXc CARRY kosztuje 69.99 PLN.



Dla dorosłych ładowarka i kable

Zimowe ferie to czas wzmożonego ruchu na drogach, bo przecież na wypoczynek udają się całe rodziny. Każdemu kierowcy z pewnością przyda się w aucie ładowarka samochodowa, która podłączona do gniazda zapalniczki pozwoli całej rodzinie naładować urządzenia zasilane z portu USB, np. smartfony, głośniki bluetooth, słuchawki, czy smartwatche. Ładowarką, która w takim przypadku świetnie się sprawdzi jest eXc LIGHT 35 W . Ładowarka ta posiada aż 3 porty: 2 USB-A oraz 1 port USB-C. eXc LIGHT obsługuje najpopularniejsze technologie szybkiego ładowania. Co najważniejsze, dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów zabezpieczeń, eXc LIGHT 35 W, jest w 100% bezpieczna dla ładowanych urządzeń. Samochodowa ładowarka eXc LIGHT 35 W kosztuje 36.99 PLN.



Do ładowarki można wybrać dowolny kabel z oferty eXc – znajduje się ich tam ogromny wybór w ponad 20 niepowtarzalnych kolorach . Dostępnych jest aż 5 typów (USB-A do USB-C, USB-A do USB lightning, USB-A do micro USB, USB-C do USB-C, USB-C do USB lightning) i 3 długości – zależnie od potrzeb. W samochodzie lepiej się sprawdzą krótsze kable o długości 90 cm lub 120 cm – dłuższe mogą stworzyć niepotrzebny bałagan na kokpicie. eXc oferuje przewody wykończone gładkim poliuretanem, np. eXc WHIPPY Pro lub nylonowym oplotem, jak eXc IMMORTAL. Te kolorowe przewody są niezwykle wydajne – wariant USB-C do USB-C poradzi sobie z mocą aż 100W, a więc z sukcesem posłuży on nawet do naładowania laptopa!

W zależności od typu i długości ceny kabli eXc oscylują w granicach 19.99 – 49.99 PLN.



Produkty eXc są dostępne na stronie sklepu internetowego shop.excmobile.eu/ na większości stacji benzynowych oraz w supermarketach na terenie całej Polski.





















Źródło: Info Prasowe - eXc