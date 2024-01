ViewSonic zaprezentuje rewolucyjny ekosystem edukacyjny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic zaprezentuje swoje najnowocześniejsze technologie i rozwiązania na British Educational Training and Technology (BETT) Show 2024 w Londynie (stoisko #NK10) od 24 do 26 stycznia. Motywem przewodnim prezentacji ViewSonic jest hasło „Odkrywanie nieograniczonych możliwości", które ucieleśnia zaangażowanie firmy w tworzenie kompleksowego ekosystemu edukacyjnego, płynnie integrującego sprzęt, oprogramowanie i rozwiązania usługowe od przedszkola po szkolnictwo wyższe. Na targach BETT 2024 ViewSonic zapewni wgląd w angażujące środowisko uczenia się dla spersonalizowanych doświadczeń w klasie - od bogatych treści cyfrowych po różnorodne rozwiązania EdTech dostosowane do usprawnienia szeregu praktyk edukacyjnych.







Zaangażowanie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom do sal lekcyjnych

ViewSonic oferuje szeroką gamę rozwiązań do sal lekcyjnych, które zaspokajają potrzeby zarówno w klasie, jak i zdalnych środowiskach edukacyjnych. Portfolio obejmuje rozwiązania od 24-calowych monitorów dotykowych do inteligentnych podiów po rozległe 110-calowe interaktywne wyświetlacze ViewBoard i kompletne rozwiązania z certyfikatem Google EDLA, wszystkie płynnie współpracujące z oprogramowaniem myViewBoard i wirtualnym kampusem UNIVERSE 3D w celu usprawnienia nauczania i poprawy wyników. W przypadku większych przestrzeni, mobilny i składany 135-calowy wyświetlacz All-in-One LED oferuje wyjątkową elastyczność, wspierając nauczycieli w prowadzeniu angażujących wykładów w różnych przestrzeniach.



Kolejną atrakcją jest zapowiedź zupełnie nowego oprogramowania edukacyjnego zaprojektowanego w celu poprawy wyników nauczania na wszystkich poziomach. ClassSwift to narzędzie do interakcji i zarządzania klasą w czasie rzeczywistym, które umożliwia nauczycielom łatwą ocenę zrozumienia w locie, oraz nowe rozwiązania do współpracy dla szkolnictwa wyższego, optymalizując efektywność hybrydowej pracy zespołowej i ułatwiając dzielenie się pomysłami zarówno osobiście, jak i zdalnie, aby zwiększyć udział studentów.



Odkrywanie atrakcyjnych lekcji i zajęć cyfrowych

ViewSonic zaprezentuje cyfrowe lekcje z przedmiotów takich jak matematyka i geografia, a także zajęcia edukacyjne o tematyce kosmicznej, aby zademonstrować, w jaki sposób technologia może bez wysiłku poprawić wyniki nauczania w angażujący sposób. Demonstracje obejmują najnowsze cyfrowe treści lekcyjne z ViewSonic Originals - nominowane do tegorocznych nagród BETT, a także lekcje kosmicznych ciekawostek, które będą prowadzone za pomocą rozwiązań ViewBoard i myViewBoard, a także UNIVERSE. Za pomocą nowego oprogramowania ClassSwift zaprezentowane zostaną również angażujące gry, pokazujące interaktywną naukę w klasie za pośrednictwem tabletów i urządzeń mobilnych.



Zrównoważone środowisko nauki dzięki ekosystemowi edukacyjnemu ViewSonic

Inicjatywy ViewSonic mają na celu sprawiedliwą edukację, odpowiedzialne cykle życia produktów i odbudowę ekosystemów, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i edukację rozszerzyło się na budowanie społeczności edukatorów. Od rozpoczęcia działalności w kwietniu 2023 r. społeczność połączyła ponad 10 000 nauczycieli z ponad 100 krajów na całym świecie i nadal się rozwija. To globalne centrum ułatwia dostęp do najnowszych trendów EdTech i zasobów edukacyjnych, umożliwiając nauczycielom wymianę pomysłów na naukę.



Nadchodząca akcja "Posadź drzewo" zachęca nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami w nauczaniu w społeczności edukatorów. Następnie ViewSonic zasadzi drzewo na cześć każdego uczestnika, a osoby aktywnie udzielające się podczas BETT zostaną zaproszone do udziału w codziennym losowaniu ekscytujących nagród.



Poza społecznością, ViewSonic koncentruje się również na zmniejszeniu śladu węglowego o 42% do 2030 roku i osiągnięciu zerowej emisji netto do 2050 roku. Firma aktywnie integruje zrównoważony rozwój ze swoimi liniami produktów. Na przykład energooszczędne rozwiązanie ViewBoard zostało zaprojektowane z materiałów pochodzących z recyklingu, a oprogramowanie myViewBoard Manager pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez usprawnione zarządzanie urządzeniami.

















Źródło: Info Prasowe - ViewSonic