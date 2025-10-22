CORSAIR AIR 5400 z trzema komorami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłasza wprowadzenie na rynek przełomowej, trójkomorowej obudowy typu mid-tower AIR 5400. Ta wyjątkowa i innowacyjna obudowa komputera PC oddziela od siebie najbardziej nagrzewające się podzespoły, tworząc izolowane strefy chłodzenia, które redukują ciepło i hałas wentylatora, a także zwiększają wydajność. Dzięki dwóm kanałom przepływu powietrza w komorze głównej, szklanej płycie z otwieranymi na zawiasach drzwiami, fabrycznie zainstalowanym wentylatorom RGB z odwróconym wirnikiem i szeroko otwartemu wylotowi powietrza z komory procesora obudowa AIR 5400 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność termiczną i innowacyjność. Podobnie jak w 2013 r., kiedy firma CORSAIR wprowadziła na rynek obudowy dwukomorowe w modelu AIR 540, tak teraz jest gotowa ponownie zrewolucjonizować status quo rynku obudów komputerowych, oferując jeszcze bardziej funkcjonalne i eleganckie rozwiązanie.







Unikalna konstrukcja trójkomorowa

Zdobywca wielu nagród „Best of Computex” po zaprezentowaniu prototypu w maju 2025 r., AIR 5400 wyznacza nowe standardy w zakresie efektów wizualnych i wydajności chłodzenia w obudowach ATX typu mid-tower. Układ z trzema komorami wykracza poza schemat konstrukcji obudowy, wprowadzając trzecią komorę przeznaczoną dla 360-milimetrowego zintegrowanego układu chłodzenia cieczą procesora (sprzedawanego oddzielnie). Większość obudów jedno- i dwukomorowych wymaga zamontowania modułu AIO w górnej części obudowy, który dostarcza do radiatora procesora powietrze ogrzane przez kartę graficzną, co może skutkować mniejszą wydajnością chłodzenia procesora.



AIR 5400 charakteryzuje się zwiększoną wydajnością chłodzenia dzięki komorze chłodzącej procesor znajdującej się z przodu obudowy. Komora umieszczona z przodu jest przeznaczona dla zintegrowanego układu 360 mm, który zasysa chłodne powietrze z zewnątrz obudowy do radiatora, a ciepłe powietrze jest natychmiast wydmuchiwane przez specjalnie wyprofilowany otwór wentylacyjny, który również oddziela komory. Taka konstrukcja pozwala na niezależne chłodzenie procesora i karty graficznej, co przekłada się na znacznie lepszą wydajność chłodzenia w porównaniu do zintegrowanych układów montowanych na górze.



Podwójne kanały przepływu powietrza zapewniające ciągłe chłodzenie

AIR 5400 posiada kanały przepływu powietrza na górze i na dole komory głównej. Dolny kanał przepływu powietrza jest funkcjonalny i kieruje zimne powietrze pobierane z 3 fabrycznie zainstalowanych wentylatorów z odwróconym wirnikiem bezpośrednio do karty graficznej znajdującej się nad nim, przeciwdziałając efektowi wirowania wentylatora i wydajniej kanalizując powietrze, podczas gdy górny kanał przepływu powietrza służy do zachowania równowagi estetycznej. Oba kanały przepływu powietrza umożliwiają również montaż wentylatorów 30 mm „maks.”, co daje konstruktorom komputerów PC więcej opcji przy wyborze optymalnego układu wentylatorów obudowy.



Głównym założeniem obudowy AIR 5400 jest zapewnienie optymalnego chłodzenia karty graficznej. Dzięki 430 mm wolnej przestrzeni dla karty graficznej nawet największe karty graficzne mają zapewnioną przestrzeń do oddychania i stały dopływ świeżego powietrza. Karta graficzna znajduje się w osobnej, odizolowanej komorze, na którą nie ma wpływu procesor, co przekłada się na doskonałą wydajność chłodzenia.



Obudowa AIR 5400 jest oferowana w dwóch modelach: w wersji ARGB z trzema dołączonymi wentylatorami RS120-R ARGB lub wersji iCUE Link z trzema dołączonymi, fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami LX120-R iCUE LINK RGB z odwróconym wirnikiem. Dzięki temu nabywcy mają możliwość wyboru między prostym sterowaniem wentylatorami na płycie głównej a łatwym zarządzaniem kablami dzięki łączności jednym kablem iCUE LINK. Oba typy wentylatorów oferują niezakłócone oświetlenie RGB i wydajne, ciche chłodzenie. Wersja LX120-R jest wyposażona w koncentrator systemowy iCUE LINK, który umożliwia sterowanie i monitorowanie każdego wentylatora z osobna, a także obsługuje łącznie maksymalnie 24 urządzenia iCUE LINK, wszystkie podłączone za pomocą jednego kabla.



Jest na co popatrzeć

W urządzeniu AIR 5400 zastosowano szklane panele otwierane na zawiasach, które chowają się w obudowie, co zapewnia schludny wygląd i łatwy dostęp. Dzięki temu modernizacja sprzętu jest łatwiejsza niż kiedykolwiek, a urządzenie zapewnia panoramiczny widok niemal pod każdym kątem.



Łatwe zarządzanie kablami

Przestronna trzecia komora znajduje się za płytą główną i oferuje dużo miejsca na zasilacz, jeden dysk twardy 3.5” i dwa dyski SSD 2.5”, a także wszelkie kable. W obudowie AIR 5400 zastosowano innowacyjną tackę na płytę główną RapidRoute 2.0 firmy CORSAIR, która umożliwia łatwe zarządzanie kablami dzięki modułowemu systemowi mocowania kabli. Zapadkowe kotwy do mocowania kabli można wyjąć z tablicy perforowanej, rozciągnąć, obrócić i umieścić w dowolnym miejscu na tablicy perforowanej, co pozwala na precyzyjne i dostosowane do potrzeb zarządzanie kablami.



Obudowa obsługuje najnowsze płyty główne z odwrotnym złączem firm Asus, MSI i GIGABYTE, a w trzeciej komorze jest mnóstwo miejsca na łatwe zabezpieczenie wszystkich kabli płyty głównej, co pozwala na uzyskanie wyjątkowo czystej konstrukcji. Nylonowe szczotki między komorami pozwalają na czyste okablowanie, ponieważ kable można poprowadzić dokładnie w ich miejscu, bez konieczności korzystania z wcześniej przygotowanych otworów. Konstrukcja eliminuje szczeliny i nieestetyczne otwory, które mogłyby zepsuć wygląd wnętrza.



Szybkie wejście/wyjście i funkcje przyjazne dla konstruktorów

Nowoczesny górny panel I/O zawiera 3 porty USB Type-C: dwa o przepustowości 5 Gb/s i jeden o przepustowości 10 Gb/s do szybkiego przesyłania plików, a także gniazdo mikrofonu/zestawu słuchawkowego i przycisk zasilania. W obudowie znajduje się również wbudowane ramię stabilizujące zapobiegające uginaniu się, wielokrotnego użytku pudełko do przechowywania śrub obudowy, śruby QuikTurn umożliwiające szybszy i łatwiejszy montaż wentylatora oraz ściereczka z mikrofibry do polerowania, dzięki której panele szklane będą lśnić czystością.



Dwa kolory, dwie opcje wentylatora

Dostępna w kolorze czarnym lub białym, AIR 5400 dostarczana jest z trzema wentylatorami RS120-R PWM ARGB lub trzema wentylatorami z odwróconym wirnikiem iCUE LINK LX120-R. W obu modelach wentylatory wlotowe są fabrycznie zamontowane w dolnej części obudowy i mają za zadanie dostarczać chłodne powietrze do karty graficznej. Wersja LX120-R zawiera koncentrator systemowy iCUE LINK umożliwiający podłączenie dodatkowych urządzeń iCUE LINK.



Firma CORSAIR jest niezwykle dumna z obudowy AIR 5400 i nie może się doczekać, aż klienci zdecydują się na jej montaż i doświadczą niespotykanego dotąd poziomu równowagi między chłodzeniem a poziomem hałasu. Ponieważ jest to nasza pierwsza obudowa komputerowa z trzema komorami, jesteśmy podekscytowani, widząc, jak społeczność tworzy zupełnie nowe układy, które wyglądają niesamowicie i przenoszą wydajność komputera na nowy poziom.



Dostępność, gwarancja i ceny

Obudowa CORSAIR AIR 5400 jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR, przy czym w Ameryce Północnej będzie dostępna pod koniec 4 kwartału. CORSAIR AIR 5400 jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





































źródło: Info Prasowe - CORSAIR