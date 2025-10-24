CORSAIR AIR SSD EX400U SURVIVOR USB4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiło dziś wprowadzenie na rynek dwóch nowych przenośnych dysków SSD: zewnętrznego dysku SSD EX400U SURVIVOR USB4, który zapewnia wyjątkową prędkość transferu danych w wytrzymałej, gotowej do podróży obudowie, oraz zewnętrznego dysku SSD EX300U USB, wyposażonego w pierścień magnetyczny kompatybilny ze standardem MagSafe, umożliwiający bezproblemowe przechowywanie danych w podróży. Wykorzystując wysoką przepustowość USB4, dysk EX400U SURVIVOR oferuje błyskawiczne prędkości odczytu sekwencyjnego do 4000 MB/s i prędkości zapisu sekwencyjnego do 3600 MB/s w trwałej, odpornej na uderzenia obudowie o stopniu ochrony IP55, zaprojektowanej z myślą o codziennym użytkowaniu.







Urządzenie EX400U SURVIVOR jest kompatybilne nie tylko z komputerami stacjonarnymi i laptopami z portem USB4/Thunderbolt 4, ale również ze starszym portem USB 3.2 Type-C i obsługuje urządzenia z systemem iOS wyposażone w port USB Type-C. Wystarczy podłączyć urządzenie za pomocą jednego kabla (o długości 30 cm/7.5 cala, w zestawie), aby natychmiast uzyskać zasilanie i wysoką prędkość.



Zaprojektowana z myślą o mobilności obudowa EX400U SURVIVOR spełnia normę IP55 i jest zabezpieczona przed czynnikami środowiskowymi, dzięki czemu wytrzyma wstrząsy i zadrapania, jakie mogą się zdarzyć podczas pracy w podróży. Dostępny w pojemnościach od 1 TB do 4 TB dysk EX400U SURVIVOR jest idealnym narzędziem dla twórców w podróży, niezależnie od tego, czy przesyłają, edytują, czy przechowują ważne dane. Jest szybki, wytrzymały i stworzony do długotrwałej pracy.



W modelu EX400U SURVIVOR zastosowano oprogramowanie CORSAIR SSD Toolbox, które umożliwia zaawansowane sterowanie urządzeniem, na przykład bezpieczne usuwanie danych i aktualizowanie oprogramowania układowego. To pozwala na utrzymanie optymalnej wydajności i bezpieczeństwa danych przez długi czas. Produkt objęty jest pięcioletnią ograniczoną gwarancją, dzięki czemu użytkownicy, którzy oczekują najwyższej jakości i niezawodności, mogą czuć się spokojni. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z pomocy technicznej, co jeszcze bardziej podkreśla wartość tego zewnętrznego dysku SSD.



Kompaktowy EX300U zapewnia niezawodną i wysoką wydajność przenośnej pamięci masowej, która mieści się w kieszeni. Połączenie przez USB 3.2 Gen 2 (Type-C) pozwala osiągnąć do 1100 MB/s odczytu i 1100 MB/s zapisu, więc idealnie nadaje się do przenoszenia zdjęć, edycji filmów i szybkiego tworzenia kopii zapasowych urządzeń. Zintegrowany pierścień magnetyczny kompatybilny z technologią MagSafe umożliwia łatwe przymocowanie do iPhone’a lub innych powierzchni magnetycznych, co zapewnia wygodne przechwytywanie i elastyczność pracy. EX300U bezproblemowo współpracuje z urządzeniami z systemem Windows, macOS, iPhone, iPad i Android na zasadzie plug‑and‑play oraz doskonale sprawdza się podczas pracy w podróży lub przechwytywania treści.



Dostępny w pojemnościach od 1 TB do 4 TB dysk EX300U obsługuje również oprogramowanie CORSAIR SSD Toolbox i jest objęty trzyroczną ograniczoną gwarancją oraz dostępem do fachowej obsługi klienta CORSAIR.



Dostępność, gwarancja i ceny

Zewnętrzne dyski SSD CORSAIR EX400U USB4 (689 PLN) i EX300U USB (469 PLN), są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Zewnętrzne dyski SSD CORSAIR EX400U USB4 są objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Zewnętrzny dysk CORSAIR SSD EX300U USB jest objęty trzyletnią gwarancją.































źródło: Info Prasowe - CORSAIR