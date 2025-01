CORSAIR EX400U USB4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła dziś wprowadzenie do sprzedaży zewnętrznego dysku SSD EX400U USB4, który wyróżnia się prędkością przesyłu danych i przenośnością oraz wyznacza nowy standard w dziedzinie zewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Dzięki wykorzystaniu wysokiej przepustowości technologii USB4 ten zewnętrzny dysk SSD osiąga fantastyczną prędkość odczytu sekwencyjnego do 4000 MB/s i zapisu sekwencyjnego do 3600 MB/s. Jeśli edytujesz filmy w wysokiej rozdzielczości, pracujesz nad dużymi projektami czy przesyłasz pliki, dysk EX400U znacznie skróci czas oczekiwania i pozwoli Ci skupić się na tym, co najważniejsze.







Zgodność dysku EX400U z technologią USB4 pozwala mu osiągnąć maksymalą wydajność przy jednoczesnej obsłudze USB 3.x Type-C i Thunderbolt 4, co czyni go wszechstronnym dodatkiem do każdego systemu. Użytkownik może zintegrować EX400U z komputerem PC, Mac lub urządzeniami z systemem iOS, korzystając z bezproblemowej łączności typu plug-and-play za pomocą jednego kabla USB Type-C (w zestawie) obsługującego zarówno zasilanie, jak i przesyłanie danych.



Kompaktowa konstrukcja modelu EX400U jest wyjątkowa — dysk ma zaledwie 64 mm (2.5") kwadratowe powierzchni i mieści się w kieszeni, dzięki czemu stanowi przenośną pamięć masową o wysokiej wydajności. Ponadto dysk EX400U współpracuje z telefonami Apple iPhone 15 i nowszymi modelami, podłączanymi poprzez złącze MagSafe dysku. Ta funkcja sprawia, że EX400U jest idealnym narzędziem dla twórców treści cyfrowych, którzy potrzebują dodatkowej przestrzeni dyskowej podczas generowania i edytowania treści na swoim iPhonie lub iPadzie.



Szybkość to nie jedyna zaleta dysku EX400U. Oprogramowanie CORSAIR SSD Toolbox umożliwia zaawansowane sterowanie urządzeniem, na przykład bezpieczne usuwanie danych i aktualizowanie oprogramowania układowego. To pozwala na utrzymanie optymalnej wydajności i bezpieczeństwa danych przez długi czas. Zewnętrzny dysk SSD EX400U USB4 jest objęty trzyletnią ograniczoną gwarancją, która zapewnia spokój użytkownikom oczekującym najwyższej jakości i niezawodności. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z fachowej pomocy technicznej CORSAIR, co jeszcze bardziej podkreśla wartość tego zewnętrznego dysku SSD.



Dostępność i gwarancja

Zewnętrzny dysk SSD CORSAIR EX400U USB4 jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Dysk objęty jest trzyletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR