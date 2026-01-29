CORSAIR GALLEON 100 SD - już dostępny,,,

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła, że innowacyjny GALLEON 100 SD, zdobywca nagrody CES 2026 Innovation Award i wielu nagród Best of CES 2026, jest już dostępny w sprzedaży na całym świecie. Urządzenie, o które często dopytywała społeczność użytkowników, powstało naprawdę i będzie usprawniać działanie sprzętu graczy na całym świecie. GALLEON 100 SD umożliwia skupienie się na grze, a jednocześnie rozszerza możliwości sterowania nią dzięki intuicyjnemu w obsłudze, zintegrowanemu Stream Deckowi. GALLEON 100 SD ma wbudowany Stream Deck z wszystkimi możliwościami autonomicznej wersji tego urządzenia. Dwanaście przycisków LCD umożliwia użytkownikom uruchamianie poleceń, otwieranie folderów i przełączanie profili. Dwa pokrętła umożliwiają szybką i precyzyjną regulację z funkcją wciskania dla dodatkowej kontroli.







Informacje w czasie rzeczywistym są wyświetlane na pełnokolorowym ekranie o rozdzielczości 720 x 1080, dzięki czemu najważniejsze statystyki są łatwo widoczne. Wszystko to można łatwo dostosować w aplikacji Stream Deck, która działa w tle. Podczas gry Stream Deck obsługuje wszystko, od rutynowych czynności po złożone sekwencje, za pomocą jednego naciśnięcia. Aby aktywować zdolności, wywoływać bombardowania z orbity i zarządzać ekwipunkiem, nie trzeba już przekopywać się przez menu ani zapamiętywać skrótów klawiszowych.



Rozszerzając możliwości sterowania poza gry, Stream Deck integruje się również z najczęściej używanymi przez graczy i twórców aplikacjami oraz narzędziami. Nie trzeba już wstrzymywać gry, aby przełączać utwory w Spotify, dołączać do czatu głosowego na Discordzie czy zarządzać urządzeniami peryferyjnymi. Klawiatura nie wymaga zapamiętywania skrótów i usprawnia przepływ pracy w często używanych aplikacjach kreatywnych. Użytkownicy mogą nawet monitorować szybkim spojrzeniem wydajność systemu i poziom naładowania baterii lub głośności sygnału z mikrofonu. Setki wtyczek i gotowych do użycia niestandardowych profili na Elgato Marketplace dają graczom pełną kontrolę nad całym ekosystemem oraz ulubionymi tytułami.



Klawiatura gamingowa wysokiej klasy

GALLEON 100 SD rozszerza możliwości klawiatury gamingowej bez ograniczania wydajności w grze. Technologia hiperwysokiej częstotliwości sondowania do 8000 Hz AXON przesyła naciśnięcia klawiszy do ośmiu razy szybciej niż w standardowych klawiaturach, zapewniając niemal natychmiastowe wprowadzanie poleceń. Tej szybkości towarzyszy technologia FlashTap SOCD, dająca graczom całkowitą kontrolę nad sterowaniem w przeciwnych kierunkach, co usprawnia manewrowanie i zwiększa precyzję w krytycznych momentach. Wrażenia z użytkowania są dodatkowo wzmocnione przez fabrycznie nasmarowane przełączniki klawiszy MLX Pulse, dostrojone do szybkiej aktywacji i płynnego dotykowego sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu każde naciśnięcie klawisza jest responsywne i precyzyjne.



Aluminiowa rama zapewnia solidną stabilność, a uszczelki montażowe, możliwość wymiany podczas działania i sześć warstw wewnętrznego tłumienia dźwięku oferują wysokiej klasy wrażenia podczas pisania. Każdy szczegół: od paska podświetlenia RGB po niewymagający instalacji CORSAIR Web Hub został zaprojektowany z myślą o łatwej personalizacji działania i estetyki.



Dostępność i cena

GALLEON 100 SD, jest dostępny w przedsprzedaży w sklepie internetowym CORSAIR i Elgato oraz w ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR. Rekomendowana cena, to 1509.99 PLN.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR