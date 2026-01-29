Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

rzy miesiące po polskiej premierze HUAWEI Watch Ultimate 2 – najbardziej zaawansowanego smartwatcha w portfolio marki – firma Huawei CBG Polska wprowadza na rynek jego biżuteryjną, luksusową wersję - HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition. To wyjątkowe urządzenie wyróżnia się zdobieniami z 18- oraz 24-karatowego złota. Produkt objęty jest specjalną, międzynarodową gwarancją producenta i dostępny jest wyłącznie na huawei.pl. Ten smartwatch wyznacza nowy standard luksusowych, inteligentnych urządzeń ubieralnych. Stworzony z myślą o pasjonatach piękna, wizjonerach i pionierach, przenosi jubilerskie rzemiosło w świat najnowocześniejszych technologii. Każdy detal dopracowano z niezachwianą precyzją, a projektanci połączyli kunszt znany ze świata zegarków klasy premium z technologiami, które sprawdzają się w ekstremalnych warunkach – od nurkowania po monitorowanie dobrostanu.







Jubilerska precyzja, ponadczasowe wzornictwo

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition to hołd dla rzemieślniczego kunsztu i królewskiej elegancji. Koperta została wykonana z unikalnego stopu metali na bazie cyrkonu, który gwarantuje wyjątkową wytrzymałość. Dwunastokątny, fioletowy bezel z innowacyjnej ceramiki z domieszką pierwiastków ziem rzadkich nadaje całości charakteru i głębi. Precyzyjne mikroszlify oraz akcenty z 18‑ i 24‑karatowego złota podkreślają wyrafinowanie projektu, a koronka pokryta 18‑karatowym złotem oraz ozdobiona trójwymiarowym trapezowym grawerem, dopełnia luksusowej formy. Każdy egzemplarz składa się ze 100 ręcznie montowanych elementów, tworzących kompozycję o ponadczasowym charakterze. Zegarek idealnie dopełni zarówno formalne stylizacje, jak i wieczorowe kreacje – od spotkań biznesowych po luksusowe uroczystości.



Personalizacja w wersji premium

Osoby, które decydują się na HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition, cenią nie tylko funkcjonalność, lecz także ekskluzywność i możliwość personalizacji. Smartwatch wyposażono w lekką, a zarazem odporną bransoletę z tytanu TC4, pokrytą ochronną powłoką jonową w odcieniu głębokiego fioletu, z akcentami z domieszką 24‑karatowego złota. Mechanizm motylkowego zapięcia pozwala na płynne dopasowanie długości bez konieczności demontażu ogniw – wystarczy przesunąć je wewnątrz zapięcia. Dzięki temu nawet, gdy obwód nadgarstka zmienia się w trakcie dnia, smartwatch mozna komfortowo nosić przez całą dobę. Interfejs smartwatcha utrzymano w złotej tonacji, którą można dowolnie modyfikować, dopasowując wygląd tarczy do stylizacji czy nastroju użytkownika.



Znacznie więcej, niż zegarek

Ultrawytrzymała konstrukcja HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition, umożliwia nurkowanie do głębokości 150 metrów. Funkcja komunikacji podwodnej oparta na mini‑sonarze pozwala wymieniać krótkie komunikaty z partnerem nurkowym na odległość do 30 metrów – bez potrzeby użycia gestów czy sygnałów świetlnych. Ten smartwatch sprawdzi się też podczas wymagających wypraw górskich. Oferuje precyzyjne pozycjonowanie, import tras i map offline bezpośrednio do pamięci urządzenia, co pozwala bezpiecznie poruszać się nawet tam, gdzie nie ma zasięgu. Zegarek posiada także funkcję wykrywania upadków (z wysyłką SOS po potwierdzeniu) oraz ostrzega przed objawami choroby wysokościowej. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition kompleksowo monitoruje samopoczucie użytkownika – analizuje jakość snu, tętno, poziom stresu, emocji, a dzięki bocznemu sensorowi X‑TAP umożliwia również pomiar EKG i SpO₂ na żądanie. Wszystkie dane są dostępne w aplikacji HUAWEI Zdrowie.



Pełna funkcjonalność z dala od ładowarki i telefonu

Smartwatch oferuje imponujący czas pracy – do 18 godzin w trybie nurkowania, 40 godzin podczas wypraw górskich i 22 godziny w trakcie biegu przełajowego. A przy typowym użytkowaniu działa do 4,5 dnia z Androidem i do 3,5 dnia z iOS. Dzięki trybowi oszczędzania energii można wydłużyć czas pracy do 11 dni, a jego aktywacja zajmuje zaledwie 3 sekundy. Zegarek ma funkcje eSIM, umożliwiając odbieranie połączeń, odpisywanie na wiadomości czy korzystanie z aplikacji bez telefonu, a także obsługuje płatności NFC.



Dostępność

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition, to 13999 PLN. Smartwatch dostępny jest wyłącznie w oficjalnym sklepie huawei.pl. W ramach specjalnej oferty kupujący otrzymają możliwość dwukrotnego, bezpłatnego czyszczenia zegarka w ciągu 2 lat oraz wydłużoną o rok międzynarodową gwarancję producenta, realizowaną w autoryzowanych centrach serwisowych HUAWEI na całym świecie (w krajach, gdzie oficjalnie wprowadzono ten produkt do sprzedaży). Sklep oferuje też darmową, szybką dostawę oraz możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0%.



Szczegóły oferty znajdują są pod adresem: consumer.huawei.com/pl/wearables/watch-ultimate-design-royal-gold-edition/buy.

























źródło: Info Prasowe - HUAWEI