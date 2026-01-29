FiiO DM15 R2R - Renesans analogu w nowoczesnym odtwarzaczu CD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje model FiiO DM15 R2R, przenośny odtwarzacz CD, który łączy nostalgię za fizycznymi nośnikami z najnowocześniejszą technologią audiofilską. DM15 R2R to odpowiedź na rosnące zainteresowanie płytami CD, oferując bezkompromisową jakość dźwięku dzięki unikalnemu przetwornikowi R2R. Sercem DM15 R2R jest autorski przetwornik cyfrowo-analogowy FiiO w technologii R2R (Resistor-to-Resistor). Ta zaawansowana architektura, oparta na precyzyjnych drabinkach rezystorowych, zapewnia wyjątkowo naturalne, muzykalne i analogowe brzmienie, które jest cenione przez najbardziej wymagających audiofilów.









R2R: Powrót do Analogowego Brzmienia

• Prawdziwy 24-bitowy R2R DAC: W pełni zbalansowany przetwornik R2R zapewnia doskonałą rozdzielczość i dynamikę, wydobywając z płyt CD detale, które często umykają standardowym przetwornikom Delta-Sigma.

• Wysoka Moc Wyjściowa: DM15 R2R wyposażono w potężny wzmacniacz słuchawkowy o mocy 1150mW + 1150mW (w trybie zbalansowanym), co pozwala na bezproblemowe wysterowanie szerokiej gamy słuchawek, zarówno przenośnych, jak i stacjonarnych.

• Wielofunkcyjność: Urządzenie może służyć nie tylko jako odtwarzacz CD, ale także jako wysokiej klasy karta dźwiękowa USB (obsługa do 384kHz/32bit i DSD256), a także jako nadajnik Bluetooth 5.4 z obsługą kodeków aptX Adaptive i LDAC, umożliwiając bezprzewodową transmisję dźwięku w wysokiej rozdzielczości.



Design i Ergonomia

DM15 R2R łączy kompaktową formę z funkcjonalnością.

• Przenośna Konstrukcja: Dzięki wbudowanej baterii litowo-polimerowej o pojemności 4700mAh, odtwarzacz oferuje do 7 godzin ciągłego odtwarzania, co czyni go idealnym towarzyszem podróży.

• Wszechstronne Złącza: Urządzenie posiada wyjścia słuchawkowe 3.5mm (single-ended) i 4.4mm (zbalansowane), a także wielofunkcyjne wyjście 3-w-1 (Line Out/Coaxial/Optical), co pozwala na łatwe podłączenie do domowego systemu Hi-Fi.

• Personalizacja Dźwięku: Użytkownik ma do dyspozycji 24 predefiniowane ustawienia dźwięku, pozwalające na dopasowanie brzmienia do gatunku muzycznego lub osobistych preferencji.



Dostępność i Cena

FiiO DM15 R2R dostępny będzie w kolorach: Srebrnym, Czerwonym, Czarnym i Białym. Sugerowana cena detaliczna produktu, to 1299 PLN. Produkt powinien trafić do sprzedaży w połowie lutego 2026.

































źródło: Info Prasowe - MIP