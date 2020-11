CORSAIR HS70 Bluetooth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do oferty nowy zestaw słuchawkowy z serii HS – HS70 Bluetooth. Premierowy produkt charakteryzuje się dwoma opcjami połączenia z innymi urządzeniami: przewodowo przez złącze 3,5 mm oraz bezprzewodowo dzięki Bluetooth. HS70 Bluetooth umożliwiają jednoczesne słuchanie odgłosów gry z konsoli Switch, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S lub PC/laptopa za pomocą tradycyjnego połączenia przewodowego. Dodatkowo, możliwe jest połączenie przez Bluetooth z urządzeniem mobilnym, aby rozmawiać z członkami drużyny przy wykorzystaniu dedykowanych aplikacji głosowych lub odbywać rozmowy telefoniczne bez konieczności wyłączania gry i zdejmowania słuchawek.







HS70 Bluetooth pozwalają zarówno na połączenie przewodowe z konsolą lub komputerem, jak i bezprzewodowe przez Bluetooth z urządzeniem mobilnym, co umożliwia wygodne prowadzenie rozmów przez komunikatory, słuchanie muzyki lub rozmowy telefoniczne podczas rozgrywki. Łączność Bluetooth zapewnia pełną obsługę dźwięku w takich aplikacjach, jak np. specjalne oprogramowanie mobilne dla Switcha, przy jednoczesnym zachowaniu dźwięków z gry dzięki połączeniu przewodowemu z konsolą Nintendo. Odłączany, jednokierunkowy mikrofon z funkcją eliminacji hałasu zmniejsza ilość docierających odgłosów otoczenia i sprawia, że głos brzmi bardzo wyraźnie. Wbudowany akumulator pozwala na korzystanie z opcji bezprzewodowych do 30 godzin na jednym ładowaniu.



Słuchawki CORSAIR oferują indywidualnie regulowane 50-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniające najwyższej jakości dźwięk. Trwała konstrukcja z lekkiego aluminium i regulowane nauszniki wypełnione miękką pianką zapamiętującą kształt są wyjątkowo wygodne nawet podczas wielogodzinnej rozgrywki. Regulatory głośności i wyciszenia na nauszniku ułatwiają zmianę ustawień przez użytkownika w dowolnej chwili. Po podłączeniu słuchawek do komputera przez USB można dowolnie regulować ustawienia, poziom głośności mikrofonu i wiele innych parametrów za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE. HS70 Bluetooth dzięki USB gwarantują również zgodność z technologią dźwięku przestrzennego Windows Sonic oraz audio Hi-Fi na poziomie 24 bitów / 96 kHz.



Słuchawki HS70 Bluetooth są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. W Polsce produkt pojawi się w najpopularniejszych sklepach ze sprzętem elektronicznym do końca listopada br. w sugerowanej cenie detalicznej 479.99 PLN. Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair