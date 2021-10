CORSAIR Intel LGA 1700 Retrofit Kit dla płyt LGA 1700

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży dodatkowe mocowania do zintegrowanych układów chłodzenia cieczą dla procesorów – Intel LGA 1700 Retrofit Kit. Nowe akcesorium umożliwia montaż popularnych chłodzeń cieczą typu All in One od kalifornijskiego producenta na nowych gniazdach LGA 1700 i nadchodzących produktach z serii Intel Alder Lake. CORSAIR Intel LGA 1700 Retrofit Kit pasuje do szerokiej oferty aktualnie sprzedawanych zintegrowanych układów chłodzenia cieczą dla procesorów bieżącej generacji, w tym produktów z serii ELITE CAPELLIX, RGB PRO XT czy H100x. Śruby dystansowe z łatwością dostosowują uchwyt 115x/1200 do nowego standardu LGA 1700. Premierowy zestaw można zamówić w oficjalnym europejskim sklepie CORSAIR. Ponadto, producent gwarantuje bezpłatną dostawę do wielu krajów, w tym do Polski.







Oprócz oferowanego osobno uchwytu do gniazd typu LGA 1700 dla posiadaczy produktów aktualnej generacji, CORSAIR zapowiedział wprowadzenie całkowicie nowego chłodzenia cieczą jeszcze w październiku. Co więcej, nadchodzące układy chłodzenia dla procesorów od amerykańskiego producenta, które dopiero pojawią się na rynku, będą już fabrycznie przygotowane do montażu także na gniazdach LGA 1700. Dodatkowo, dostępny jest również specjalny zestaw montażowy z mocowaniami do wszystkich dostępnych gniazd, w tym dla Alder Lake.



CORSAIR Intel LGA 1700 Retrofit Kit lub kompletny zestaw uchwytów do procesorów dedykowany wszystkim chłodzeniom kalifornijskiego producenta będzie dostępny w sprzedaży wyłącznie w oficjalnym, europejskim sklepie internetowym producenta www.CORSAIR.pl/pl/pl. Zestaw przeznaczony tylko dla Intel Alder Lake można nabyć w cenie 2.99 EURO, natomiast pełny pakiet montażowy dla wszystkich podstawek można zakupić za 14.99 EURO.





















