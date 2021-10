Acer - Biurko gamingowe Predator

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

55-calowe biurko gamingowe Predator to przestrzeń, która swobodnie pomieści ‘centrum dowodzenia’ każdego gracza. Użytkownik ma do wyboru dwa warianty wykończenia powierzchni roboczej: stylowy wariant pokryty warstwą włókna węglowego, którą bardzo łatwo utrzymać w czystości, lub wariant pokryty materiałem będącym podkładką pod mysz — w personalizowanej opcji w stylu Predator. Nieograniczona przestrzeń to drugie imię tego biurka. Znajdziemy na nim specjalny stojak na typowe akcesoria gamingowe, wieszak na słuchawki, uchwyt na napoje, moduł adapterowy zamontowany w tylnej części oraz system prowadzenia kabli, dzięki któremu łatwo zachować porządek wizualny. Konstrukcja biurka jest na tyle solidna, że potrafi udźwignąć ciężar do 120 kg.







Szczegóły o dostępności i cenie biurka gamingowego Predator pojawią się już wkrótce, ze wstępnych informacji wynika, że na rynek europejski trafi jeszcze w tym roku.



























Źródło: Info Prasowe / Acer