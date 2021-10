Monitory LG Ergo drugiej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zaprezentowana rok temu seria LG Ergo została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu doskonałych wrażeń podczas wyświetlania, przy jednoczesnym podniesieniu wygody ergonomicznej. Modele drugiej generacji oferują klientom jeszcze wyższą jakość oraz wszechstronność dzięki ulepszonej regulacji wysokości i obrotu. Dzielenie ekranu z innymi oraz praca w pozycji stojącej są teraz bardziej komfortowe. Oba nowe monitory zapewniają taką samą jak poprzednio możliwość ustawiania blisko lub daleko od użytkownika, bez konieczności zmiany punktu mocowania. Co więcej, Ergo Dual posiada opcję regulacji wysokości do 150 mm, podczas gdy Ergo Single przesuwa się o 130 mm, obydwa zaś mogą obracać się o 335 stopni.







Szerszy zakres ruchu sprawia, że modele te potrafią lepiej sprostać indywidualnym preferencjom. Dwa 27-calowe wyświetlacze LG Ergo Dual mogą być ustawione w różnych użytecznych konfiguracjach: obok siebie w orientacji poziomej; jeden pionowo, a drugi poziomo; oba pionowo; lub nawet skierowane w przeciwnych kierunkach. Natomiast 32-calowy ekran oferowany w LG Ergo Single to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują dużej, jednolitej przestrzeni roboczej.



Zarówno modele podwójne, jak i pojedyncze są teraz – dzięki przegubowym ramionom – prostsze w instalacji, bowiem montuje się je bezpiecznie, bez użycia śrub, do powierzchni o maksymalnej grubości 75 mm. Oczekujący na opatentowanie uchwyt C-Clamp firmy LG nie zajmuje miejsca na biurku, użytkownicy mogą szybko zamocować podstawkę do krawędzie biurka lub otworu na kable i rozpocząć pracę – lub zabawę – niemalże w mgnieniu oka. Co więcej, oba monitory LG Ergo zasilą laptopa poprzez kabel USB-C One Cable Solution, a Ergo Dual pozwali na łańcuchowe scalenie wielu ekranów za pomocą złącza DisplayPort.





































Źródło: Info Prasowe / LG