CORSAIR K100 AIR - bezprzewodowa, mechaniczna klawiatura gamingowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR poinformowała dziś o planowanej na 4 października premierze Bezprzewodowej mechanicznej klawiatury gamingowej CORSAIR K100 AIR — najsmuklejszej wysokowydajnej klawiatury firmy CORSAIR w historii. K100 AIR z elegancką obudową ze szczotkowanego aluminium oraz wszechstronnymi opcjami łączności z kilkoma urządzeniami to nowoczesna klawiatura najwyższej klasy, która zaspokoi potrzeby użytkowników związane z grami i pracą. Niezwykle smukła obudowa o grubości zaledwie 11 mm w najcieńszym punkcie oraz minimalistyczny wygląd klawiatury K100 AIR pasują doskonale do każdego komputera czy stacji roboczej. Mechaniczne przełączniki klawiszy CHERRY MX Ultra Low Profile zapewniają przyjemną, dotykową reakcję oraz niezawodność naciśnięć klawiszy, a jednocześnie są niższe od pełnowymiarowych przełączników.







K100 AIR oferuje trzy sposoby na połączenie z kilkoma urządzeniami — hiperszybką technologię SLIPSTREAM WIRELESS, Bluetooth o niskim poziomie opóźnień dla trzech urządzeń hostów oraz przewodową łączność USB z technologią AXON do raportowania z hiperwysoką częstotliwością 8000 Hz. Pojemny akumulator klawiatury wystarcza na aż 50 godzin działania z włączonym efektownym podświetleniem RGB, a z wyłączonym podświetleniem — na aż 200 godzin, aby ładować można było rzadziej niż raz na tydzień.



W celu usprawnienia pracy można szybko przełączać połączenia bezprzewodowe K100 AIR z komputerami PC, laptopami, tabletami i innymi urządzeniami jednym klawiszem. W ten sposób można pracować wielozadaniowo i bezpiecznie, korzystając ze 128-bitowego szyfrowania AES. Cztery w pełni programowalne klawisze do makr umożliwiają wykonywanie zaawansowanych makr i działań oraz uruchamianie aplikacji, a specjalne klawisze multimedialne i programowane, aluminiowe pokrętło regulacji głośności umożliwiają wygodne sterowanie odtwarzaniem. K100 AIR ma 8 MB wbudowanej pamięci masowej, w której można zapisać do 50 profili, aby mieć zawsze pod ręką skonfigurowane makra i efekty podświetlenia po połączeniu z innymi urządzeniami.



Klawiaturę K100 AIR można personalizować bez ograniczeń, korzystając z pełnej kontroli nad nawet 20 złożonymi sprzętowymi warstwami podświetlenia RGB jednocześnie, a to za sprawą technologii CORSAIR AXON Hyper-Processing. Wszechstronne oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia bezprzewodowe sterowanie podświetleniem RGB, zmianę mapowania klawiszy, przypisywanie makr oraz konfigurowanie podświetlenia RGB urządzeń CORSAIR za pomocą jednego, intuicyjnego w obsłudze interfejsu.



Premiera Bezprzewodowej mechanicznej klawiatury gamingowej CORSAIR K100 AIR odbędzie się 4 października 2022 r. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



























Źródło: Info Prasowe / Corsair