CORSAIR K100 AIR jest już dostępny

Firma CORSAIR poinformował dziś o dostępności Bezprzewodowej mechanicznej klawiatury gamingowej CORSAIR K100 AIR w sklepie internetowym CORSAIR i u dystrybutorów na całym świecie. Klawiatura K100 AIR łączy w sobie najwyższą wydajność w grach, produktywność w codziennej pracy oraz niezwykle smukłą konstrukcję. K100 AIR to najsmuklejsza klawiatura gamingowa CORSAIR, mająca zaledwie 11 mm grubości w najcieńszym miejscu eleganckiej obudowy ze szczotkowanego aluminium. Jest to prawdziwa klawiatura mechaniczna z mechanicznymi przełącznikami klawiszy CHERRY MX Ultra Low Profile, które w przyjemny, wyczuwalny sposób reagują na naciśnięcia klawiszy i mają próg zadziałania na poziomie 0.8 mm.







Smukłej konstrukcji K100 AIR towarzyszą wszechstronne i elastyczne opcje łączności bezprzewodowej z wieloma różnymi urządzeniami. Użytkownicy mogą łatwo wybierać jednym naciśnięciem klawisza superszybką łączność SLIPSTREAM WIRELESS oraz Bluetooth z niskim poziomem opóźnień z nawet trzema urządzeniami, by pracować wielozadaniowo i bezpiecznie dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu AES. Technologia CORSAIR AXON Hyper-Processing umożliwia hiperwysoką częstotliwość raportowania 8000 Hz za pośrednictwem przewodowego połączenia USB na komputerach PC i Mac. Pojemny akumulator klawiatury wystarcza na 50 godzin działania z włączonym podświetleniem RGB, a z wyłączonym podświetleniem — na 200 godzin, czyli kilka dni grania.



K100 AIR oferuje pełną kontrolę nad efektami podświetlenia RGB, w tym nad nawet 20 złożonymi sprzętowymi warstwami podświetlenia RGB jednocześnie, a to za sprawą technologii AXON. Działanie klawiatury można spersonalizować przy użyciu oprogramowania CORSAIR iCUE, korzystając z możliwości bezprzewodowego sterowania dynamicznym podświetleniem RGB, zmiany mapowania klawiszy, programowania makr i synchronizacji z pozostałymi elementami zestawu RGB marki CORSAIR. K100 AIR oferuje nowy poziom gry jako element zestawu komputerowego wyróżniający się zarówno estetyką, jak i wydajnością.



Bezprzewodowa mechaniczna klawiatura gamingowa CORSAIR K100 AIR jest dostępna na całym świecie z różnymi układami klawiszy.



Dostępność, gwarancja i cena

Bezprzewodowa mechaniczna klawiatura gamingowa CORSAIR K100 AIR jest już dostępna w sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w sugerowanej cenie detalicznej 279.99 USD. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair