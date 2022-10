Logitech Sight AI - Nowa kamera na spotkania hybrydowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś Logitech Sight, kamerę opartą na sztucznej inteligencji, która współpracuje z wideobarami Rally Bar lub Rally Bar Mini. Zamontowana na blacie stołu kamera Sight w inteligentny sposób uchwyci każdą perspektywę uczestników spotkania i umożliwi obserwację rozmowy nawet w trakcie poruszania się przez nich po sali konferencyjnej. W dzisiejszym środowisku pracy hybrydowej, w którym 43% pracujących zdalnie twierdzi, że nie czują się włączeni w proces decyzyjny, Logitech Sight pomaga rozwiązać problem rozbieżności między zespołami hybrydowymi, zapewniając pracownikom zdalnym wrażenie zasiadania "przy stole" podczas spotkań online z kolegami z biura.







Logitech Sight to najnowsze urządzenie z serii innowacji mających na celu wyrównanie szans wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy decydują się na pracę w biurze, domu, czy gdziekolwiek indziej. Na tym polega projekt Logitech “Nowa Logika Pracy”, czyli tworzenia rozwiązań technologicznych dla wszystkich ludzi wykonujących swoje obowiązki w dowolnych przestrzeniach i miejscach.



Zasilana sztuczną inteligencją kamera Logitech Sight zapewnia dodatkową perspektywę do spotkań ze stroną zdalną. Rozszerza obraz, zapewniając nową perspektywę kamery, a także dostarcza szersze spektrum dźwięku. Całość stanowi idealne uzupełnienie dla Rally Bar lub Rally Bar Mini zamontowanej z przodu sali. Dzięki dwóm kamerom 4K i siedmiu mikrofonom, Sight rejestruje rozmowy i komunikaty niewerbalne w sposób naturalny. Tym samym zwiększając udział i zaangażowanie pracowników, jak i pomagając zdalnym uczestnikom poczuć się tak, jakby rzeczywiście siedzieli przy stole. Niedługo po wprowadzeniu na rynek, Sight umożliwi za pomocą technologii RightSight korzystanie z funkcji Smart Switching. To właśnie za jej pośrednictwem sztuczna inteligencja urządzenia wybiera najlepszy widok z kamery na blacie lub z tej w przedniej części pomieszczenia. Następnie intuicyjnie przełącza się między widokami z kamery w interakcjach z osobami, co pozwala śledzić rozmowy w sposób naturalny.



Integrując wiodące platformy wideokonferencyjne, jak Teams, Zoom czy Meet - Sight wspiera łatwe w obsłudze funkcje, przydatne w środowisku hybrydowym, takie jak Zoom Smart Gallery czy dynamiczny podgląd w Microsoft Teams. Kompatybilność z popularnymi oprogramowaniami daje również zespołom IT pewność, że ich technologia inteligentnych pomieszczeń będzie nadal spełniać zmieniające się potrzeby osób pracujących hybrydowo.



Urządzenie Logitech Sight jest łatwe w instalacji dzięki dołączonym uchwytom i zintegrowanemu zarządzaniu kablami - co ma kluczowe znaczenie dla zespołów IT, które muszą wyposażyć przestrzenie do współpracy w uniwersalny i łatwy sposób. Zarządzanie kamerą jest proste dzięki Logitech Sync, bezpłatnemu oprogramowaniu, które umożliwia monitorowanie, aktualizowanie i rozwiązywanie problemów z poziomu interfejsu opartego na chmurze. Logitech Sight jest zgodny z Rally Bar i Rally Bar Mini, dlatego też zespoły IT mogą bez obaw wdrażać tę nową technologię z posiadanymi już urządzeniami z rodziny Rally.



Sight nie tylko ulepsza technologię RightSight 2 Speaker View, ale współpracuje z urządzeniami Logitech Scribe, Rally Bar i Rally Bar Mini, pomagając rozwiązać jedno z najbardziej wymagających wyzwań w hybrydowym środowisku pracy: sprawić, by spotkania były bardziej satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników.



Logitech Sight będzie dostępny w połowie 2023 roku z ceną detaliczną wynoszącą 1999 USD. Dlatego urządzenia Logitech Sight będą częściowo wykonywane z materiałów o mniejszym wpływie na środowisko, takich jak tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu i niskoemisyjne aluminium, jeśli to możliwe, oraz będą dostarczane w opakowaniach pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.



























Źródło: Info Prasowe / Logitech