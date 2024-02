CORSAIR K65 PLUS WIRELESS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosił wprowadzenie wyjątkowego produktu do swojej wielokrotnie nagradzanej linii klawiatur gamingowych – modelu K65 PLUS WIRELESS. Piękna konstrukcja o układzie 75% wyposażona we wszystkie funkcje niezbędne do wygrywania maksymalizuje skuteczność i indywidualny styl gry. eraz zaawansowana funkcjonalność jest dostępna w kompaktowej obudowie o formacie 75%. Nieduża klawiatura K65 PLUS WIRELESS pozostawia na biurku miejsce na mysz, a jednocześnie ma niezbędne do gry klawisze strzałek i funkcyjne dokładnie tam, gdzie powinny się one znajdować. Nasmarowane przełączniki liniowe CORSAIR MLX Red chodzą jedwabiście gładko i sprężyście rejestrują każde naciśnięcie. Ponadto przełączniki można wymieniać, co umożliwia łatwą personalizację klawiatury przez wstawienie własnych przełączników – tylko od Ciebie zależy to, w jaki sposób grasz.







Pisanie na klawiaturze K65 PLUS WIRELESS jest niezwykle komfortowe i nie wymaga ona żadnych modyfikacji. Każde naciśnięcie klawisza jest wyciszane przez dwie warstwy tłumiące, dzięki czemu nie słychać żadnych uderzeń ani trzaśnięć. W efekcie powstaje doskonały komfort akustyczny, który docenią wszyscy dookoła, włącznie z Tobą. Nakładki klawiszy z PBT z nadrukami termosublimacyjnymi z detalami w szarym i srebrnym kolorze stanowią efektowną dekorację, dzięki której klawiatura K65 PLUS WIRELESS stanie się Twoim podstawowym wyborem do codziennego użytku.



Podłącz i graj jeszcze sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej. Niezawodne połączenie bezprzewodowe o krótkich opóźnieniach w paśmie 2,4 GHz, lub Bluetooth dla tabletów, telefonów komórkowych i innych urządzeń, pozwala na wykonywanie ultraszybkich ruchów podczas gry. Ponadto klawiatura ma bezpieczne szyfrowanie AES i działa do 266 godzin na jednym ładowaniu przy wyłączonym podświetleniu RGB. Aby zmienić układ PC na Mac, wystarczy użyć przełącznika. Natomiast łączenie z wieloma urządzeniami wymaga naciśnięcia jednego klawisza.



Dla miłośników podświetlenia RGB klawiatura K65 PLUS WIRELESS ma indywidualne podświetlenie klawiszy, które można dowolnie personalizować za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE. Za pomocą iCUE można nagrywać makra, zmieniać mapowanie klawiszy oraz synchronizować klawiaturę z pozostałymi elementami podświetlenia RGB i profilami iCUE Murals, aby uzyskać efekty świetlne czyniące z pomieszczenia raj do grania i pracy.



Dostępność i gwarancja

Klawiatura gamingowa CORSAIR K65 PLUS WIRELESS jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów online firmy CORSAIR. Klawiatura jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR