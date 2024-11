CORSAIR MP700 ELITE - dyski SSD PCIe 5.0 M.2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR poinformowała dziś o wprowadzeniu na rynek dysków SSD PCIe 5.0 z serii MP700 ELITE. Te jednostki są wyposażone w nową generację technologii pamięci masowej przeznaczonej na główne rynki, dzięki czemu odznaczają się niesamowitą wydajnością i niezawodnością oraz bardziej przystępną ceną. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego kontrolera PCIe 5.0 x4 dysk MP700 ELITE odznacza się niesamowitą prędkością odczytu sekwencyjnego dochodzącą do 10000 MB/s oraz prędkością zapisu sekwencyjnego dochodzącą do 8500 MB/s. Ten skok wydajności zapewnia użytkownikom krótszy czas rozruchu systemu, szybsze ładowanie gier i bezproblemowy transfer plików, dzięki czemu korzystanie z komputera staje się jeszcze bardziej komfortowe.







Modele z serii MP700 ELITE, wyposażone w pamięci 3D TLC NAND o dużej gęstości, stanowią idealne połączenie wydajności i wytrzymałości, dzięki czemu Twój system będzie działał płynnie przez lata. Dzięki obsłudze technologii Microsoft DirectStorage dyski te mogą komunikować się bezpośrednio z kartą graficzną, co znacznie skraca czas ładowania zgodnych gier i zwiększa płynność rozgrywki. Kompaktowa konstrukcja M.2 2280 dysku MP700 ELITE jest dostępna zarówno z radiatorem, do podłączania do płyt głównych komputerów stacjonarnych, jak i bez radiatora, do stosowania ze zintegrowanym chłodzeniem płyty głównej i w kompatybilnych laptopach. Co więcej, zgodność ze starszymi platformami PCIe 4.0 i PCIe 3.0 gwarantuje, że z tej zaawansowanej technologii będzie mogła skorzystać szeroka grupa użytkowników. Do uzyskania maksymalnej przepustowości wymagana jest platforma PCIe 5.0, np. Intel 800 lub AMD 800.



Dzięki kompleksowej pięcioletniej gwarancji i oprogramowaniu CORSAIR SSD Toolbox do zaawansowanego zarządzania dyskami, seria MP700 ELITE jest dowodem dbałości firmy CORSAIR o innowacyjność i zadowolenie klienta.



Dyski z serii CORSAIR MP700 ELITE są już dostępne w wersjach o pojemności 1 TB i 2 TB w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Produkty objęte są pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























źródło: Info Prasowe / CORSAIR