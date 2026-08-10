CORSAIR NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD z przyciskiem Stream Deck

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłasza, że mysz gamingowa NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD Stream Deck jest już dostępna w magazynie i można ją kupić. NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD to pierwsza mysz gamingowa wyposażona w specjalny przycisk uruchamiania Stream Deck, dzięki któremu za jednym naciśnięciem na ekranie można uruchomić Virtual Stream Deck firmy Elgato. Tym samy firma rozszerza stale rosnącą ofertę urządzeń peryferyjnych CORSAIR zintegrowanych ze Stream Deck. Jedno naciśnięcie przycisku Stream Deck Launch powoduje wyświetlenie bezpośrednio na ekranie w pełni konfigurowalnej nakładki Virtual Stream Deck. Korzystając z oprogramowania Elgato Stream Deck, gracze mogą konfigurować panele skrótów oparte na dowolnej grze, aplikacji lub przepływie pracy. Gracze mogą zarządzać ekwipunkiem w grze, łączyć kombinacje umiejętności, uruchamiać sceny OBS lub wyciszać Discorda, nie odrywając ręki od myszy.







Osiem programowalnych przycisków z możliwością rozbudowy za pośrednictwem Elgato Marketplace

Osiem programowalnych przycisków na myszy jest w pełni dostępnych z poziomu aplikacji Stream Deck, dzięki czemu użytkownicy mają bezpośredni dostęp do ekosystemu Elgato Marketplace. Stamtąd użytkownicy mogą pobierać wtyczki do popularnych aplikacji, takich jak OBS i Discord, lub przeglądać gotowe profile udostępnione przez społeczność entuzjastów sterowania. Kilka profili gier, w tym Cyberpunk 2077, Pragmata, Resident Evil Requiem, ARC Raiders, Diablo IV i Genshin Impact. Profile gier można znaleźć w sklepie Elgato Marketplace, w sekcji Profile NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD. Z czasem będzie ich coraz więcej. Użytkownicy mogą również tworzyć własne profile i dzielić się nimi ze swoją społecznością.



Konkurencyjna wydajność, brak kompromisów

Karta NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD została stworzona również z myślą o intensywnym graniu. Potrafi wykonywać odpytywanie z częstotliwością do 8000 Hz zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym – nawet 8 razy szybciej niż standardowe odpytywanie z częstotliwością 1000 Hz. Dołączony adapter bezprzewodowy umożliwia zbliżenie klucza sprzętowego do myszy, co skraca ścieżkę transmisji i zapewnia silniejszy, bardziej spójny sygnał wolny od zakłóceń. Czujnik CORSAIR MARKSMAN S zapewnia śledzenie ruchu z rozdzielczością do 33 000 DPI, dokładność rozdzielczości 99.7%, prędkość 750 IPS i przyspieszenie 50G. Przełączniki optyczne o wytrzymałości 100 milionów kliknięć gwarantują zerowe opóźnienie reakcji, błyskawiczną reakcję i trwałość pozwalającą na dłuższą grę.



Do 170 godzin działania akumulatora

NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD działa do 170 godzin na jednym ładowaniu. Gracze mogą również przełączyć się na Bluetooth lub przewodowe USB-C, zależnie od potrzeb. Ergonomiczny kształt dostosowany do praworęcznych użytkowników obejmuje wyprofilowane krzywizny i podparcie kciuka, co zapewnia pewny, naturalny chwyt podczas wielu godzin grania i tworzenia.



Personalizacja oparta na przeglądarce

CORSAIR Web Hub obsługuje mapowanie przycisków, makra, regulację DPI i ustawienia Motion Sync bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do wszystkich funkcji jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki, dzięki czemu konfiguracja jest prosta i przystępna.



Dostępność, gwarancja i ceny

NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD można już nabyć w sklepie internetowym CORSAIR oraz za pośrednictwem światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów CORSAIR. NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD objęta jest dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i siecią pomocy technicznej CORSAIR.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR